Hrvatska na Bayernov pogon: Vidović šou za slavlje u Karlovcu

Uh, kakva je to bila drama. Hrvatska je bolja, tu nema dvojbe, no loš teren, točnije, katastrofalan teren, koji više liče oranici nego nogometnom igralištu, peh, nesreća odveli su utakmicu u egal.... Vrhunac je bio u 72. minuti, kada je Hrvatska zabila za 2-1, no sudac je poništio gol i pokazao na pena. Bartol Barišić, igrač Dinama, pucao je gotovo po sredini, a golman Islanda uhvatio loptu.

Josip Šimunić nervozno je šetao uz aut liniju, a onda je u 74. minuti konačno sve sjelo na mjesto. Gabrijel Vidović, veznjak koji je potpisao za Bayern do 2025., asistirao je Ivanu Cvijanoviću, igraču Osijeka, ovaj pucao, branič Islanda pokušao spasiti s gol linije, ali nije uspio. Da ste samo vidjeli reakciju izbornika Šimunića, bilo bi vam jasno koliko mu je značila ova utakmica. Iz naše skupine, u kojoj su Island, Rumunjska i Gruzija, samo prvi na Europsko prvenstvo i stoga je svaki bod važan.

No, vratimo se Vidoviću, koji jeimao dvije asistencije.Taj dečko je budućnost hrvatskog nogometa, rođen u Njemačkoj, prošao je školu Bayerna, a sada vodi Hrvatsku na Euro..

Otaz Zoran mu je iz Žepča, a u Njemačkoj je od 1995. godine. Gabrijela je Bayern vidio već s 12 godina, no nije išao zbog škole. No Bavarci su bili uporni, kako kaže tata, nakon dvije odbijenice zbog škole, zvali su i treći put. Tek tada su Vidovići popustili i Gabrijel je postao član Bayernove škole.

- Bio sam mlađi, no nisu ocjene bilo nešto pa su iz škole stopirali. I dobro je došlo jer sam tada zapeo, učio i sve popravio - rekao je Vidović, po kojeg je u München stigao Petar Krpan. Prihvatio sam Hrvatsku, a prvi nastup sam imao u Sv. Martinu na Muri protiv Saudijske Arabije. Pozvao me sadašnji izbornik Josip Šimunić. Uživam igrati za Hrvatsku - rekao je Vidović, koji je zalog da Vatreni nemaju straha.

Već sada izgleda toliko zrelo, igra toliko jednostavno, da bi bez problema mogao biti priključen i A reprezentaiciji.

