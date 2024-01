Hrvatska nanijela najteži poraz Španjolskoj u povijesti Eura, a golmani obranili - jednu loptu!?

Španjolci su potučeni do nogu na startu Europskog rukometnog prvenstva. Letjela je Hrvatska terenom, na poluvremenu imala četiri gola viška, a u nastavku otišla do 11 golova prednosti, na koncu je završilo plus 10 (39-29).

Nestvarno zvuči podatak da je europskom viceprvaku Hrvatska zabila čak 39 golova, a puno je rekorda pritom palo. Bizaran je podatak da su španjolski golmani ukupno imali jednu jedinu obranu?! I to tek pred sam kraj. Gonzalo Pérez de Vargas morat će se dobro zamisliti kad je u velikoj karijeri obranio samo jednu loptu, u 55. minuti.

Koje je rekorde srušila Hrvatska?

Najteži je to poraz Španjolske na velikom natjecanju još od Svjetskog prvenstva 2009. baš u Hrvatskoj. Tad ih je baš Hrvatska razbila, također 10 golova razlike, 32-22.

I ne samo to, Španjolci su u Mannheimu pretrpjeli najteži poraz u povijesti europskih prvenstava! Dosadašnji je rekord bio poraz od Francuza, i to dvaput, 1996. i 2006.

Trideset i devet najveći je broj golova u mreži Španjolske u povijesti Eura. Rusi su im dosad zabili najviše 2004., 36.

I jedan pozitivan rekord Hrvatske, najveći broj golova u jednoj utakmici na europskim prvenstvima uopće! Na prošlom Euru zabili smo 38 golova Ukrajini, sad jedan više jednoj Španjolskoj. Aktualnom viceprvaku Starog kontinenta.