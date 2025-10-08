Hrvatska nikad nije izgubila od Češke, ali ni igrala u toj zemlji

Nogometne reprezentacije Hrvatske i Češke do sada su igrale pet puta, a "vatreni" niti jednom nisu poraženi. U dosadašnjih pet ogleda, Hrvatska je dva puta slavila, a tri susreta su završila bez pobjednika, uz ukupnu razliku pogodaka 13-7 za "Vatrene". Zanimljivo, od pet odigranih utakmica niti jedna nije igrana u Češkoj. Igralo se u Osijeku, Glasgowu, Saint-Etienneu, Puli i Casablanci.

Posljednji put Hrvatska i Češka su igrale u lipnju u Osijeku, a Dalićevi odabranici su deklasirali suparnika sa 5-1. Andrej Kramarić zabio je dva gola, a po jedan su postigli Luka Modrić, Ivan Perišić i Ante Budimir. Za Češku je pogodio Tomaš Souček. Dva ogleda prije toga bila su na europskim prvenstvima i oba su završila bez pobjednika. Hrvatska je oba puta prošla skupinu, ali i zapela u osmini finala.

Osijek: Ante Budimir u utakmici protiv Češke podigao rezultat na 4:1 | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

OGLAS

Na Euru 2021. "zarobljenom korona virusom" Hrvatska i Češka su u lipnju 2021. odmjerili snage u Glasgowu, a završilo je 1-1. Patrik Schick je doveo Čehe u vodstvo u 37. minuti iz kaznenog udarca, a izjednačio je Ivan Perišić u 47. minuti. Obje ekipe su prošle skupinu, no Hrvatska, koju je i tada vodio Zlatko Dalić, je u osmini finala izgubila od Španjolske nakon produžetaka (3-5). Česi su dobili Nizozemsku 2-0, pa ispali od Danske u četvrtfinalu (2-1).

UEFA Europsko prvenstvo 2020, Hrvatska - Češka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

OGLAS

Hrvatsko-češki ogled pratili smo i na Euru 2016. u Francuskoj. Igralo se na Stade Geoffroy-Guichardu u Saint-Etienne, a završilo je 2-2. Susret je obilježio huliganski ispad skupine hrvatskih navijača koja je u 86. minuti pobacala baklje na travnjak želeći isprovocirati prekid dvoboja. Hrvatska je u tom trenutku vodila sa 2-1.

Golove su za Hrvatsku postigli Ivan Perišić (37) i Ivan Rakitić (59), dok su strijelci za Češku bili Milan Škoda (76) i Tomaš Necid (90+3) iz jedanaesterca. Hrvatska je pod vodstvom izbornika Ante Čačića prošla dalje kao pobjednik skupine, a potom u osmini finala nakon produžetaka izgubila od kasnijeg europskog prvaka Portugala sa 0-1. Česi su bili zadnji u skupini.

Saint-Etienne: Hrvatski "navija?i" na teren bacili baklje pa se me?usobno potukli | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U lipnju 2011. Hrvatska i Češka su u Puli odigrale prijateljsku utakmicu na otvaranju stadiona "Aldo Drosina". Okupilo se 9.000 gledatelja, a Hrvatska je slavila sa 4-2.

Čast da postigne prvi gol na "pulskoj bombonjeri" pripala je Eduardu koji je mrežu Petra Čecha zatresao već u 9. minuti. Golove za hrvatsku vrstu, koju je vodio Slaven Bilić, zabili su i Nikola Kalinić (13, 61), te Ivo Iličević (74), dok su na drugoj strani zabili Tomaš Sivok (20) i Tomaš Rosicky (45+1).

OGLAS

Pula: Utakmica Hrvatska - ?eška povodom otvorenja Aldo Drosine | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prvi put hrvatska i češka reprezentacija su odmjerile snage na Kupu kralja Hassana u Maroku u prosincu 1996. godine, a utakmica je završila 1-1, pa je pobjednik razriješen izvođenjem kaznenih udaraca, a naša reprezentacija je pobijedila 4-1. Poveli su Česi golom Radeka Drulaka u 4. minuti, a izjednačio je Nenad Pralija u 29. minuti. Hrvatsku je vodio Miroslav Blažević.

Međusobne utakmice

Hrvatska - Češka 5-1 (9. lipnja 2025. - kvalifikacije za SP)

Hrvatska - Češka 1-1 (18. lipnja 2021. - Euro 2021.)

Češka - Hrvatska 2-2 (17. lipnja 2016. - Euro 2016.)

Hrvatska - Češka 4-2 (9. veljače 2011. - prijateljska)

Hrvatska - Češka 1-1 (12. prosinca 1996. - Hassan II kup)

OGLAS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS