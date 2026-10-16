Hrvatska noć za pamćenje: Evo tko su vam bili najbolji, a tko najlošiji dinamovci i hajdukovci

Hajduk je nakon 16 godina zaigrao u europskom natjecanju i odmah napravio skalp nad velikanom koji je odjeknuo Europom. Splićani su na krcatom Poljudu srušili Ajax (2-1) te kao iz snova otvorili svoj put u Konferencijskoj ligi.

Bila je to možda i najbolja predstava "bilih" u posljednjih nekoliko godina. Konstantno su pritiskali nizozemskog velikana i u visokom ritmu odigrali cijeli susret, prijetili, stvarali šanse i na kraju s dva gola u mreži ispratili "kopljanike" nazad u Amsterdam.

Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Junak utakmice bio je čudesni Marin Šotiček koji je odigrao utakmicu karijere. Asistirao je Bambi za prvi gol pa potom u drugom poluvremenu zapečatirao pobjedu nakon asistencije Marina Šege. To su prepoznali i čitatelji 24sata koji su mladog hrvatskog reprezentativca proglasili najboljim igračem utakmice s ocjenom 4.7. Odmah do njega je Bamba, s ocjenom 4.6, a briljantan je bio i veznjak Khalil Fayad, koji je diktirao tempo cijeli susret i zajedno s Del Moralom dobio bitku na sredini terena s Ajaxovim srednjacima. On je zaradio ocjenu 4.3, a Michele Šego 4.2.

Fenomenalnu hrvatsku večer u Europi upotpunio je Dinamo koji je u posljednjim sekundama golom Diona Drene Belje iz kaznenog udarca svladao Anderlecht (1-0) u drugom kolu Europske lige. Opasno je visio hrvatski prvak, Belgijci su imali i dvije prečke, Dominik Kotarski je obranio nekoliko zicera, ali u samoj završnici pokazali su pobjednički mentalitet. Dani Rodriguez je izborio kazneni udarac, a hladnokrvni Beljo zabio svoj 13. gol u sezoni.

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

No, nije zaradio i najbolju ocjenu. Prema mišljenju naših čitatelja, najbolji igrač Dinama u pobjedi protiv Anderlechta bio je golman Dominik Kotarski s ocjenom 4.7, a prvi do njega je Beljo s vrlo dobrom četvorkom. Ostali igrači se baš i nisu dojmili navijače Dinama pa su tako svi ispod ocjene četiri, najbliži najboljoj dvojici je kapetan Josip Mišić s 3.7.

Jesen naših klubova u Europi nije mogla bolje početi, a vjerujemo i nadamo se da će ova priča što dulje potrajati, pa i do proljeća.

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