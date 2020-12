Hrvatska opet može na Srbiju, najteži bi bili Rusija i Švicarska

Zürich je domaćin ždrijeba skupina kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. Ždrijeb počinje u 18 sati, prijenos možete gledati na HRTi i YouTubeu. Tamo će ga pratiti i izbornik Zlatko Dalić

<p>Kuglice su spremne, Europa čeka. Zürich je domaćin ždrijeba skupina kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Ždrijeb počinje u 18 sati, prijenos možete gledati na usluzi <a href="https://hrti.hrt.hr/" target="_blank">HRTi</a> i <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2yuDDopwiyM" target="_blank">službenom kanalu Fife</a> na YouTubeu. Tamo će ga pratiti i hrvatski izbornik <strong>Zlatko Dalić</strong> i naši igrači. Zbog pandemije korona virusa nijedan izbornik neće biti u <strong>Švicarskoj.</strong></p><p><strong>Hrvatska</strong> je, poznato je još od pobjede nad Švicarskom u listopadu, u prvoj jakosnoj skupini. Izbjegli smo najjače reprezentacije. Francusku, Njemačku, Portugal, Italiju, Nizozemsku, Dansku, Belgiju, Španjolsku i Englesku.</p><p>Reprezentacije, njih 55, bit će razvrstane u pet skupina po šest i pet skupina po pet momčadi, a sudionici završnog turnira Lige nacija (Francuska, Belgija, Italija i Španjolska) bit će u manjim skupinama.</p><p>Za razliku od kvalifikacija za <strong>Euro</strong>, na <strong>Mundijal</strong> će se izravno plasirati samo pobjednici skupina. Drugoplasirani će u play-off s dvjema najboljim reprezentacijama prema plasmanu u Ligi nacija, a nisu završile među prva dva (Hrvatska je tu 12.). One će biti raspoređene u tri odvojena ždrijeba (po sustavu polufinale/finale na jednu utakmicu u lipnju 2022.) i dati još tri europska predstavnika na SP-u.</p><p>S obzirom na to da bi se na ljeto trebao igrati Euro, Uefa je oslobodila lipanjski termin pa će se po tri kola kvalifikacija igrati krajem ožujka i početkom rujna (neće biti prijateljskih utakmica), a uobičajena dva u listopadu i studenom. Kvalifikacije će se igrati od ožujka do studenoga 2021. godine, dok je play-off od 24. do 29. ožujka 2022. Svjetsko prvenstvo će se održati od 21. studenog do 18. prosinca 2022. u pet katarskih gradova. Mi smo dosad igrali na pet SP-a. Propustili smo samo ono 2010. godine u Južnoafričkoj Republici.</p><p>Srbija je u drugoj jakosnoj skupini i ponovno bismo mogli igrati protiv njih. Podsjetimo, protiv Srba smo igrali u kvalifikacijama za Euro 2000. godine i u kvalifikacijama za Mundijal 2014. godine. Nisu Srbi izborili odlazak na Euro, da jesu, tamo bi u skupini bili baš s Hrvatskom, a ovako možemo igrati samo u kvalifikacijama. Hrvatska je viceprvak svijeta u kakvoj god skupini završi nema razloga strahovati. Respekt da, ali strah ne. Malo ćemo se i poigrati i složiti skupinu koje bi prema našem mišljenju bila najteža za “kockaste” i ona koja bi bila najlakša.</p><p>Najteža bi skupina vjerojatno bila ona u kojoj bismo bili sa Švicarskom, Rusijom, BiH, Armenijom i Moldavijom. Švicarci su ipak najbolja reprezentacija iz druge jakosne skupine, a Rusija je na prošlom SP-u ispala baš od nas nakon penala u četvrtfinalu. Mišljenja smo da bi najlakša skupina bila s Walesom, Finskom, Luksemburgom, Andorom i San Marinom. U takvoj ili sličnoj skupini bismo doista bili ogromni favoriti za prvo mjesto. Mi se nadamo što boljem ždrijebu i da ćemo bez problema izboriti odlazak na Mundijal. Podsjetimo, odlaske na zadnja dva Mundijala izborili smo tek kroz dodatne kvalifikacije. Sad bi ih bilo dobro izbjeći. Dalje izravno ide samo prvi, to je hrvatski cilj.</p><h2>Kvalifikacije za SP 2022.</h2>