VELIKI USPJEH

Hrvatska pikado reprezentacija došla do prve svjetske bronce!

Piše Fabijan Hrnčić,
Foto: Hrvatski pikado savez

Ogroman je ovo uspjeh koji potvrđuje vrhunski rad Hrvatskog pikado saveza, a naši su reprezentativci napravili veliki iskorak za hrvatski pikado i stigli sve do brončanog odličja u konkurenciji od 46 reprezentacija

Dug su put prošli hrvatski pikado reprezentativci do Južne Koreje i u početku ni muški ni ženski predstavnici u singlu i paru nisu pronašli put do medalje, ali kako su i najavili na odlasku, ispisali su povijest hrvatskog pikada.

VELIKI USPJEH Hrvatska osvojila 19 medalja na Europskom prvenstvu u pikadu
Hrvatska osvojila 19 medalja na Europskom prvenstvu u pikadu

U drugom odlasku na Svjetsko prvenstvo pod okriljem WDF-a su u ekipnom natjecanju osvojili brončanu medalju! Muški reprezentativci u sastavu Boris Krčmar, Romeo Grbavac, Danijel Ožbolt i Marko Janjić pod izborničkom palicom Ivana Močića Mose napravili su veliki iskorak za hrvatski pikado i stigli sve do brončanog odličja u konkurenciji od 46 reprezentacija.

Foto: Hrvatski pikado savez

Nisu krenuli najbolje i izgubili su od Kanade 9-5 u grupnoj fazi, ali bio je to samo poticaj našim pikadistima koji su zatim u grupi naredali pobjede protiv Bahreina (9-1), Južne Koreje (9-5), Luksemburga (9-0) i Švicarske (9-1), čime su kao drugi u skupini prošli u nokaut fazu. Tamo su im prva prepreka bili branitelji naslova Nizozemci u osmini finala.

Slavili su 9-7 hrvatski reprezentativci i izborili četvrtfinale s Englezima, a u toj se utakmici odvila prava drama. Imali su naši prednost 8-5 u igri do 9 legova, ali su Englezi izjednačili pa je kapetan Krčmar igrao meč za prolaz i odveo Hrvatsku u polufinale. U polufinalu su izgubili od Japana 9-6 i završili kao brončani. 

