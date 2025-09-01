Hrvatska osvojila 19 medalja na Europskom prvenstvu u pikadu

Završio je veliki tjedan za hrvatski pikado. Na Europskom prvenstvu u Sloveniji hrvatske pikadistice i pikadisti ostvarili su velik uspjeh osvojivši 19 medalja na velikom natjecanju. Velik je to vjetar u leđa hrvatskoj nacionalnoj selekciji, koja od 23. do 27. rujna u dalekoj Južnoj Koreji igra Svjetsko prvenstvo u organizaciji WDF-a. Upravo će ondje mušku i žensku reprezentaciju predvoditi najbolji pojedinci Europskog prvenstva, Boris Krčmar i Marina Letica.

Krčmar je osvojio zlatne medalje u cricketu, 501 double outu te turnir u klasičnom pikadu, a i u paru s Deanom Biškupićem, dok je Marina Letica osvojila zlato u cricketu te broncu u paru s Josipom Brzić. Uz dvije zlatne medalje Hrvatske u muškoj i ženskoj konkurenciji nacionalnih selekcija Gladiator je osvojio U-18 turnir i Level B. Srebrnu su medalju u triple mixu osvojili Nađa Serdarević, Pero Ljubić i Ivica Cavrić, a splitski Gladiator bio je srebrni u Level Pro, ženskoj i U-18 konkurenciji.

Mladi Noa Kukovec bio je brončani na U-14 turniru, a dvije bronce, u elektroničkom i klasičnom singlu, osvojio je Romeo Grbavac, dok je Tomislav Rosandić bio treći u cricketu. Medalju su još donijeli u triple mixu Josipa Brzić, Romeo Grbavac i Danijel Kuzić.