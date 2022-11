Hrvatska pod pritiskom: Peta utakmica u 10 dana, van pameti

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija neočekivano je uvjerljivo izgubila od Slovenije u drugom krugu Eura u Ljubljani (26-18), a već je u subotu (18 sati) očekuje utakmica protiv Danske u kojoj nema pravo na krivi korak ako želi proći u polufinale.

- Sve je otvoreno, Norveška ima četiri boda iz dvije utakmice, Švedska dva iz dvije, Sloveniju s četiri iz tri, a mi i Danska dva iz tri. Sve se još može otvoriti, ima puno kombinacija i moogućnosti. Osnovna stvar je da se fokusiramo na sebe, da u danu odmora i gledanja videa, analize dođemo do pravih zaključaka i da svi zajedno shvatimo da svi moramo biti na najvišem nivou da bismo ostvarili rezultat. Ispod toga, na ovakvom natjecanju i u ovakvoj grupi teško je očekivati nešto više - rekao je izbornik Nenad Šoštarić.

- Danska je izgledala dobro, ali u jučerašnjoj je utakmici pokazala da ide gore-dolje. Izgubila je od Slovenije pa razvalila Švedsku, vodila devet razlike pa je završilo dva, a Mađarska ju je držala u šahu do 58. minute kad je -2 pretvorila u +3. Ima iznimnu ekipu, od prve do zadnje to su igračice Lige prvaka, i to ne bilo kakvih klubova, od Gyora do Esbjerga koji igraju na Final Fouru, pa i Odensea - nastavio je.

Kakve su Dankinje?

- Jaka im je vanjska linija, imaju pet igračica koje mogu rotirati, koji su motorički i fizički iznimno jake, dvije vrlo dobre i jake pivotkinje. Kraj svih tih igračica, ne zaboravimo golmanice koje su vrh u Gyoru i Odenseu, najbolji strijelci su im krila. To je ekipa koja je po imenima respektabilna. Protiv Mađarske su mijenjale dvije igračice obrana-napad, znači da i tu traže odmor. S njima treba odigrati savršenu obranu. Ne igraju s jako puno taktičkih akcija, nego dvije, tri pokušati dovesti do savršenstva. Lopta dolazi do jedne od vanjskih igračica koja fintom stvara višak i oslobađa druge igrače. Ako prođe, to je gol, ako ne, dolazi do krila ili pivotkinje. Bitno je da uđemo u faul do kraja, da ne smijemo privući idućega i primiti gol.

Istaknuo je izbornik i jedan problem.

- Ne možemo ovisiti o Tini Blažević i Steli Posavec, na bočnim pozicijama nismo dobili previše pomoći u ovom trenutku. Moraju svi igrati i preuzimati odgovornost. Imamo i obveze, ovo je reprezentacija. Nemamo što razmišljati. Čim je najmanja rupa, baci se na glavu, nastoj biti koncentriran do kraja i gledati golmana. Svaki ima neki falung koji se da iskoristiti. I zabio ili ne, maksimalan sprint natrag.

Kakve su šanse da se ponovi Mađarska i dođemo do pobjede?

- Siguran sam da ćemo to i provesti u djelo, pitanje je u fizičkoj komponenti da izdržimo što duže. Sutra nam je peta utakmica u deset dana, to je van svake pameti. Kad uspoređujemo s nogometom, gdje imaju sedam dana odmora nakon utakmice, ovdje bi trebalo drugačije to razmisliti. Ali kalendar je takav kakav je, svi se prilagođavaju, i onda vam to ovisi o veličini kadra, kad zamijenite jednu igračicu, da druga može kvalitetno odgovoriti u toj priči - zaključio je Šoštarić.

Andrea Šimara također je istaknula naporni ritam utamica.

- Slovenija je prošla, to smo već zaboravili. Okrećemo se novim utakmicama, dat ćemo sve od sebe i vidjeti do kud ćemo dogurati. Peta utakmica u deset dana, naporno je to sve, ali kao i uvijek dat ćemo sve od sebe i boriti se - kazala je.

Dora Kalaus vjeruje da naše mogu doći daleko.

- Znali smo da je EP uvijek naporno. Nije bilo puno odmora, ne ali mislim da se ne možemo na to obazirati. Moramo skupiti snage, vidjet u čemu su bili problemi i probati ih smanjiti i pokazati što zapravo možemo. Vjerujemo da nismo pokazali sve što moramo i možemo, a moramo bolje. Mislim da su i one (Dankinje) pokazale da nisu toliko jake kao što su se predstavljale. Jesu one Skandinavke, igraju moderan i brz rukomet, ali možemo im zaustaviti jače strane. Najviše golova daju s krila, ali vjerujem da možemo taj dio zatvoriti i pokazati naše jače strane. Mislim da je sve otvoreno, moramo se fokusirati na zadnje dvije utakmice, pokazati što možemo i uz malo sreće mislim da možemo daleko - rekla je sestra Kalaus.

- Teško se dići nakon jučerašnje utakmice i reći nešto pametno. Nadam se da ćemo uspjeti skupiti glave sutra, resetirati se i pokazati bolji rukomet nego protiv Slovenije. Nismo navikle igrati utakmice svaki drugi dan, ali to je čar prvenstva. Igraju brz i moderan rukomet. Stvarno su im pokrivene sve pozicije, a da ne pričam o njihovim vrhunskim golmanima. Isto tako mogu upasti u krizne situacije, nadam se da će se one desiti sutra i da ćemo ih znati iskoristiti. Nadam se da ćemo sutra izvući i pokazati bolje nego što smo do sada - smatra Paula Posavec.

