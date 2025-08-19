Hrvatska posada sjajna u Zlinu: Martin i Dora Ravenščak u Češkoj stigli do rezultata sezone

Hrvatska posada Martin i Dora Ravenščak ostvarila je sjajan rezultat sezone na zahtjevnom Barum Czech Rallyju Zlín, šestom natjecanju FIA Europskog prvenstva u reliju. Nakon tri dana i ukupno 13 brzinskih ispita, Ravenščak Racing Team zauzeo je 3. mjesto u Fiesta Rally3 Trophyju te 4. mjesto u ERC3 konkurenciji.

Od samog starta vikend nije bio lak - nakon shakedowna i uvodnog gradskog brzinca posada se kretala oko osmog mjesta, no jakim i konstantnim tempom u subotu uspjeli su se probiti do Top 5. Vrhunac je stigao nakon sedmog brzinskog ispita kada su zauzeli 4. poziciju, koju su zadržali do samog cilja u centru Zlína.

- Iza nas je jedan od najtežih rallyja sezone, ali i jedan od onih zbog kojih se ovaj sport vozi. Tempo je bio jak, konkurencija izuzetno brza, a nama je najvažnije da smo održali stabilan ritam i donijeli dobar rezultat kući - rekao je Martin Ravenščak.

- Iako smo znali što nas čeka, Rally Zlín je još jednom potvrdio zašto slovi kao jedan od najtežih u prvenstvu. Makadamski dijelovi na pojedinim brzim dionicama bili su teži nego na pravim makadamskim rallyjima, a raspucani i krpani asfalt često je davao dojam probušenih guma. Unatoč svemu, nismo posustali, držali smo svoj tempo kroz cijeli vikend i na kraju stigli do trećeg mjesta u Fiesta Rally3 Trophyju i četvrtog mjesta u ERC3 klasi. Umorni smo, ali i sretni i ponosni jer smo se popeli na postolje na ovako zahtjevnom reliju - zaključila je Dora Ravenščak, Martinova sestra i suvozačica.

U ukupnom poretku ERC3 klase Martin Ravenščak trenutno zauzima 8. mjesto s 53 boda među vozačima, dok je Dora Ravenščak na 7. mjestu s istim brojem bodova među suvozačima. Posada će preskočiti iduću utrku u Velikoj Britaniji kako bi se što bolje pripremila za završnicu sezone, posljednje natjecanje vozi se u Hrvatskoj, od 3. do 5. listopada.