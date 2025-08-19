Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZAHTJEVAN RELI

Hrvatska posada sjajna u Zlinu: Martin i Dora Ravenščak u Češkoj stigli do rezultata sezone

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatska posada sjajna u Zlinu: Martin i Dora Ravenščak u Češkoj stigli do rezultata sezone
Foto: MK Racing Photography

Hrvatska posada dohvatila je treće mjesto u Fiesta Rally3 Trophyju i četvrto mjesto u ERC3 klasi. Sada će preskočiti reli u Velikoj Britaniji kako bi se spremili za završnicu sezone u Hrvatskoj...

Hrvatska posada Martin i Dora Ravenščak ostvarila je sjajan rezultat sezone na zahtjevnom Barum Czech Rallyju Zlín, šestom natjecanju FIA Europskog prvenstva u reliju. Nakon tri dana i ukupno 13 brzinskih ispita, Ravenščak Racing Team zauzeo je 3. mjesto u Fiesta Rally3 Trophyju te 4. mjesto u ERC3 konkurenciji.

Pokretanje videa...

Reli obitelj Ravenščak 00:38
Reli obitelj Ravenščak | Video: Željko Hladika/PIxsell/Dreamstime

Od samog starta vikend nije bio lak - nakon shakedowna i uvodnog gradskog brzinca posada se kretala oko osmog mjesta, no jakim i konstantnim tempom u subotu uspjeli su se probiti do Top 5. Vrhunac je stigao nakon sedmog brzinskog ispita kada su zauzeli 4. poziciju, koju su zadržali do samog cilja u centru Zlína.

- Iza nas je jedan od najtežih rallyja sezone, ali i jedan od onih zbog kojih se ovaj sport vozi. Tempo je bio jak, konkurencija izuzetno brza, a nama je najvažnije da smo održali stabilan ritam i donijeli dobar rezultat kući - rekao je Martin Ravenščak.

- Iako smo znali što nas čeka, Rally Zlín je još jednom potvrdio zašto slovi kao jedan od najtežih u prvenstvu. Makadamski dijelovi na pojedinim brzim dionicama bili su teži nego na pravim makadamskim rallyjima, a raspucani i krpani asfalt često je davao dojam probušenih guma. Unatoč svemu, nismo posustali, držali smo svoj tempo kroz cijeli vikend i na kraju stigli do trećeg mjesta u Fiesta Rally3 Trophyju i četvrtog mjesta u ERC3 klasi. Umorni smo, ali i sretni i ponosni jer smo se popeli na postolje na ovako zahtjevnom reliju - zaključila je Dora Ravenščak, Martinova sestra i suvozačica.

U ukupnom poretku ERC3 klase Martin Ravenščak trenutno zauzima 8. mjesto s 53 boda među vozačima, dok je Dora Ravenščak na 7. mjestu s istim brojem bodova među suvozačima. Posada će preskočiti iduću utrku u Velikoj Britaniji kako bi se što bolje pripremila za završnicu sezone, posljednje natjecanje vozi se u Hrvatskoj, od 3. do 5. listopada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka, Rijeka poslala braniča u Srbiju
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka, Rijeka poslala braniča u Srbiju

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Stoper Arsenala postaje konkurencija Dominiku Prpiću u Portu?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Stoper Arsenala postaje konkurencija Dominiku Prpiću u Portu?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć
FOTO: NAZVAO JE RAQUEL

Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć

Nogometaš Hajduka na Šolti je izgradio obiteljsku vilu u kojoj je dosad ljetovao samo jednom. Ima tri spavaće sobe s kupaonicama, privatni bazen, teretanu s obilježjima iz Raketine karijere. Tik je do mora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025