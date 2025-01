Hrvatska razbila Japance i završila peta u Svjetskom kupu

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija na uvjerljiv je način završila sudjelovanje na kvalifikacijskom turniru divizije 1 Svjetskog kupa u predgrađu Bukurešta, gdje je u utakmici za peto mjesto pobijedila izabranu vrstu Japana s 20-8 (3-2, 5-2, 5-1, 7-3).

Rezultatska neizvjesnost je potrajala desetak minuta, do trenutka kad su Japanci golom što ga je postigao Kiyomu Date poveli s 4-3. No, tada je uslijedila serija 10-0 izabranika Ivice Tucka pa je Hrvatska na polovici treće četvrtine vodila s 13-4. Do kraja dvoboja Hrvatska je uspjela doći i do dvoznamenkaste prednosti te u tri navrata imala 12 golova više od suparnika, što je bila i završna razlika (20-8).

Konstantin Harkov i Jerko Marinić Kragić su postigli po četiri pogotka, triput je strijelac bio Rino Burić, a po dvaput su mrežu pogađali Andrija Bašić, Duje Pejković i Vlaho Pavlić. Luka Lončar, Marko Žuvela i Ivuša Burđelez su postigli po jedan pogodak. Raspoloženi Toni Popadić je imao 14 obrana.

Najbolji strijelac japanske reprezentacije bio je Taiyo Watanabe s tri gola.

- Čestitam prvo igračima na odlično odigranoj utakmici i u taktičkom pogledu, kao i po pitanju motivacije. Ovo nije reprezentacija, pogotovo sad u ovim novim pravilima, koju je moguće lako pobijediti. Mi smo izdominirali Japan u svim elementima igre. Iz utakmice u utakmicu smo rasli - rekao je izbornik Ivica Tucak, nakon osvojenog petog mjesta i izborenog plasmana na završni turnir Svjetskog kupa, koji će u travnju biti odigran u Crnoj Gori.

Foto: UESLEI MARCELINO/REUTERS

- Ovo je velika škola za nas. Tek sada suradnicima i meni predstoji posao. Napravit ćemo detaljnu analizu što znači manje vrijeme napada, manje vrijeme igrača više. Mislim da smo odlično odigrali turnir. Sljedeće okupljanje će nam biti sigurno 7-9 dana prije početka završnog turnira Svjetskog kupa u Crnoj Gori. Najvjerojatnije će nam doći na sparing reprezentacija Španjolske u Dubrovnik, a onda ćemo iz Dubrovnika na turnir u Crnoj Gori - dodao je Tucak.

Foto: UESLEI MARCELINO/REUTERS

Jedan od najiskusnijh igrača u ovom sastavu, centar Luka Lončar, izrazio je žaljenje zbog četvrtfinalnog poraza od Španjolaca.

- Budući da smo pobijedili na kraju turnira, prilično smo zadovoljni. Šteta one utakmice sa Španjolcima, da nismo to dobili i onda imali još kojeg težeg suparnika ovdje. Odigrali smo, sve u svemu, na vrlo visokoj razini budući da su i nova pravila, novi igrači, a svi su dokazali da su zaslužili biti ovdje.

Ipak bez bronce: Hrvatska vaterpolska reprezentacija izgubila je od Grčke 9:7 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Od debitanata najviše se istaknuo Vlaho Pavlić, koji je u četiri utakmice postigao devet pogodaka.

- Uz pomoć svih starijih suigrača bilo nam je lakše. Ne samo meni, nego i Mari Šušiću, Ivuši Burđelezu, koji je dao gol Japanu, te vrataru Čubraniću koji je bio na golu savršen i protiv Španjolske, kao i prvu protiv Gruzije - poručio je 19-godišnji igrač dubrovačkog Juga.