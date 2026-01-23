Hrvatska reprezentativka u tenisu pala je na doping testu!

Hrvatska tenisačica Jana Fett (29), 189. igračica WTA ljestvice, nije igrala od početka prosinca, a sad je postalo jasno i zašto. Tijekom dvoboja Billie Jean King Cupa u Varaždinu sredinom studenog bila je pozitivna na dopinškom testu. Tim povodom obratili su se iz Hrvatskog teniskog saveza priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

Povodom informacije koju je objavila Međunarodna agencija za teniski integritet (ITIA), da je naša tenisačica Jana Fett bila pozitivna na doping testu te je od 22. prosinca suspendirana do završetka istrage, Hrvatski teniski savez izdao je sljedeće priopćenje:

- Možemo potvrditi da smo obaviješteni o pozitivnom dopinškom nalazu naše reprezentativke Jane Fett, na temelju uzorka izuzetog tijekom nastupa Hrvatske na turniru Billie Jean King Cupa u Varaždinu u studenom prošle godine. U ovom trenutku to je sve što znamo o spornoj situaciji. Poznavajući Janu kao iznimno fer sportašicu duboko vjerujem da je nedozvoljenu supstancu unijela nenamjerno, a ne s ciljem ostvarivanja sportskog rezultata nauštrb pravila. Bit ćemo u kontaktu s Janom i IATA-om - rekao je predsjednik Hrvatskog teniskog saveza Zdravko Marić.

Posljednja objava Jane Fett na društvenim mrežama upravo je sa spomenutog natjecanja u Varaždinu.

"Neopisiv je osjećaj biti dio ovakvog tima. Tima koji svaki poen igra zajedno i svaku emociju živi zajedno. Toliko je lako dati sve od sebe kad znaš da uz sebe imaš ljude koji te nose u najljepšim ali i u najtežim trenucima. U srcu smo pobjednici i to je ono što se pamti! Hvala ekipa, hvala Varaždin, hvala svima na nevjerojatnoj organizaciji i podršci kroz cijeli tjedan. Igrati ovdje, ovako, s vama, to je privilegija", napisala je.