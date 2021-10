Hrvatska muška futsalska reprezentacija igrat će u skupini C Europskog prvenstva 2022. godine zajedno s reprezentacijama Rusije, Poljske i Slovačke, odlučeno je na ždrijebu održanom u nizozemskom Zeistu. Europsko prvenstvo će se održati od 19. siječnja do 6. veljače 2022. u Amsterdamu i Groningenu, a nastupit će 16 reprezentacija.

Bit će to 12. izdanje futsalskog EP-a, no prvo na kojem će nastupiti 16 reprezentacija koje su podijeljene u četiri skupine sa po četiri ekipe. Hrvatska će igrati u skupini C zajedno s Rusijom, Poljskom i Slovačkom, a dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine plasirat će se u četvrtfinale.

- U načelu sam zadovoljan ždrijebom, iako moramo biti svjesni da na Europskom prvenstvu nema laganih protivnika i utakmica. Rusija je nedvojbeno prvi favorit skupine, iako su sve naše dosadašnje međusobne utakmice bile neizvjesne. Međutim, našu šansu ipak moramo prvenstveno tražiti u utakmicama protiv Poljske i Slovačke. Vjerujem u momčad i u našu kvalitetu, uz ozbiljan pristup možemo se nadati plasmanu u četvrtfinale - kazao je izbornik hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović za portal HNS-a.

Hrvatska će nastup na EP-u otvoriti 21. siječnja utakmicom protiv Poljske u dvorani Ziggo Dome u Amsterdamu, 25. siječnja u istoj dvorani igrati protiv Rusije, a treću utakmicu u skupini odigrati u dvorani Martini Plaza u Groningenu 29. siječnja.

- Prva utakmica je najvažnija, ona će odrediti naše ambicije na Europskom prvenstvu. Na velikom natjecanju uvijek je važno startati pobjedom, pred nama je dovoljno vremena za pripremu, proučit ćemo igru naših protivnika do najsitnijih detalja. Vjerujem da ćemo ostvariti naš cilj i plasirati se u drugi krug natjecanja - dodao je Mavrović.

U slučaju plasmana u četvrtfinale Hrvatska će za protivnika imati jednu od dviju prvoplasiranih momčadi iz skupine D (Gruzija, Španjolska, Azerbajdžan, Bosna i Hercegovina) i igrati u Amsterdamu 1. veljače. Ždrijebu u Zeistu svjedočio je i koordinator futsalskih reprezentacija, Boris Durlen.

- Uvjeren sam da naša reprezentacija može igrati važnu ulogu u skupini, Rusija jest izraženi favorit, ali nitko nije nepobjediv. Našu priliku moramo tražiti u utakmicama protiv Poljske i Slovačke, siguran sam da će izbornik Mavrović odlično pripremiti momčad kao prvi preduvjet plasmanu u drugi krug natjecanja, što je naš osnovni cilj - rekao je Durlen.

Portugal brani naslov nakon što je 2018. u finalu porazio Španjolsku. Rusija, koja je u skupini s Hrvatskom, na posljednjem EP-u je bila treća, a jedini europski naslov Rusi su osvojili 1999. Trenutačno je poznato 15 sudionika EP, a posljednju karatu dobit će Srbija ili Bjelorusija nakon play-offa 14. i 17. studenog.

SKUPINA A: Nizozemska, Srbija/Bjelorusija, Ukrajina, Portugal

SKUPINA B: Kazahstan, Italija, Slovenija, Finska

SKUPINA C: Rusija, Poljska, Slovačka, HRVATSKA

SKUPINA D: Gruzija, Španjolska, Azerbajdžan, Bosna i Hercegovina