Ovo je za nas velika pobjeda, svi se najiskrenije veselimo odlasku na još jedno veliko natjecanje, kaže nam Dario Marinović (30).

Najbolji igrač hrvatske futsal reprezentacije u proteklom desetljeću oduvijek je bio izravan, prvi stao pred mikrofone kada je bilo teško, kada su se nizali neuspjesi. A Hrvatska je pobjedom (7-2) protiv Ukrajine u Zaporožju praktički osigurala plasman na Europsko prvenstvo 2022. godine u Nizozemsku. Izabranici Marinka Mavrovića imaju sve četiri pobjede u kvalifikacijama, a do kraja ciklusa očekuju ih još domaći dvoboj s Danskom i gostovanje u Albaniji.

No, u sportu je teorija jedno, a realnost drugo, Hrvatska je praktički već na Euru. Naši će "španeri" lakoćom u preostala dvoboja uzeti (barem) bod koji će Hrvatskoj i teoretski osigurati nastup u Nizozemskoj, u to doista (iako je u sportu sve moguće) nema sumnje. A čak i s dva poraza, Hrvatska na Euro već sada može kao jedna od šest najboljih drugoplasiranih reprezentacija skupine.

- Ma osjećaj je odličan, uhvatili smo pozitivan zamah u kvalifikacija, stvarno izgledamo dobro. Upisali smo četiri pobjede, a posebno vesele dvije protiv Ukrajine, reprezentacije iz prve jakosne skupine. Cijeli ciklus smo odradili odlično, a naravno da smo poslije ove pobjede u Zaporožju u hotelu malo popili i zapjevali - kaže nam Dario Marinović, pa nastavlja:

- Ali, ništa strašno, već smo u 4.30 krenuli za put u Hrvatsku, gdje smo stigli tek u 21 sat navečer. Da, i u Zaporožje i nazad smo putovali cijeli, dan vraćali smo se iz Zaporožja, pa preko Kijeva, letjeli za Beograd, a onda autobusom išli za Zagreb. Put je bio dug, ali smo svi sretni, odradili smo što se od nas i očekivalo.

Hrvatska na velikom natjecanju nije bila još od 2016. godine kada smo se plasirali na Europsko prvenstvo u Srbiju...

- Uh, u mojih 12 godina reprezentacije je bilo svega, uspjeha, neuspjeha, čudesnih rezultata na velikim natjecanjima, do strašnih razočaranja. A ja sam uvijek bio iskren, priznavao uspjehe, ali i neuspjehe. S velikih natjecanja smo ispadali na svakakve načine, jednom bi nas s turnira, pa više ni sam ne znam koje je to godine bilo izbacio dogovor Ukrajine i Azerbajdžana (za SP na Tajlandu 2012.), ali smo i mi imali velike kiksove protiv Francuske (za plasman na Euro 2018. u Sloveniji) ili Češke (za Svjetsko prvenstvo u Litvi 2021.). OK, mi nismo neka velesila, ali smo od Francuza i Čeha bili bolji, toga smo svjesni, to su bili naši veliki propusti.

Dario Marinović je nastavio...

- Ma baš me vesele ove dvije pobjede nad Ukrajinom, možda nismo imali najtežu grupu, ali je Ukrajina puno jača od tih Francuza i Čeha koji su nas znali zaustaviti na putu prema velikom natjecanju. I siguran sam da ovo nije naš kraj, na tom Europskom prvenstvu možemo igrati važnu ulogu.

Vi ste nedavno, poslije neuspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Litvi, apelirali na određene promjene u hrvatskom futsalu...

- Ma one su nam bile nužne. OK, ja nisam tada direktno apelirao na smjenu izbornika, već sam otvoreno rekao kako se nešto mora mijenjati. Ili će otići izbornik ili će doći do nekih promjena u igračkom smislu. Nama je trebao neki novi val, a sada smo ga uhvatili. Mato Stanković može biti ponosan na svojih deset godina u futsal reprezentaciji, no sada imamo novog izbornika i novi stožer, prihvatili smo njihove ideje. Izbornik Marinko Mavrović je već godinama tu s nama, a njegov se pomoćnik Duje Maretić već dokazao u hrvatskom futsalu.

OK, a koje su se promjene dogodile u našoj reprezentaciji? Osim smjene izbornika Mate Stankovića?

- Danas u kadru imamo puno više igrača, mladi dobivaju priliku u ozbiljnim utakmicama. Nekada bi nam izostanak Tihe Novaka (kao sada u Ukrajini) bio od prevelike važnosti, a mi danas imamo mlade momke koji su jako ozbiljni igrači. I s njima ne treba čekati i gurati ih u samo prijateljskima, već se na njih mora računati i u važnim utakmicama. A oni će kroz takve dvoboje, pa i velika natjecanja samo rasti. Vjerujte, svi skupa se ne moramo plašiti za budućnost hrvatskog futsala, stvarno imamo sjajne igrače.

Franco Jelovčić je u Zaporožju zabio strašan gol, kada se utakmica lomila (rezultat bio 3-2), kapetan je sa svojih devet metara lobao suparničkog vratara...

- Ma on to ima, tu nema dvojbe. Takav se gol u futsalu viđa jednom u pola godine, a on je nedavno nešto slično zabio i u Belgiji. To je njegova kvaliteta, on to vidi i na tome mu moramo čestitati. Je li me iznenadio? Ma uvijek vas iznenadi takav potez, ali ako itko u hrvatskoj reprezentaciji može zabiti takav gol, to je onda Jelovčić. Pa meni u životu nije na pamet palo pucati sa svoje polovice, vjerujte mi u životu nikada nisam tako pokušao zabiti. I bolje, a Franco to zabija...

Europsko prvenstvo u Nizozemskoj bi mogli biti i zadnje veliko natjecanje za naše futsal velikane poput Tihomira Novaka (34) koji je preskočio dvoboje s Ukrajinom, pa i Josipa Sutona (32)...

- Ma mene zanima samo teren, ne zamaram se godinama. Pa Josip Suton igra u Italiji, ponajboljoj ligi svijeta, tamo u svom klubu ima ključnu ulogu. I protiv Ukrajine je u Osijeku bio jedan od ponajboljih na terenu. I on je taj, kao i Tiho Novak, tu nema priče. Ma mene briga ima li netko 15 ili 40 godina, važno je samo što pokazuje na terenu. Srećom, Suton i Novak će i dalje biti s nama, uživaju u reprezentaciji, na njih se svi skupa još uvijek možemo osloniti - završio je Dario Marinović.