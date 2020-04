Hrvatska senzacija vraća se borbama u 52. godini života!

Američki Hrvat Pat Miletich legendarni je borac koji je bio velika zvijezda na samim počecima UFC-a. Naslov je osvojio 1998. godine u velter kategoriji i branio ga četiri puta, a umirovio se krajem 2008. godine kada je pobijedio Thomasa Dennyja. 'Hrvatska senzacija', kako su ga zvali tijekom karijere, zaželio se borbe i odlučio se vratiti borilačkom sportu u 52. godini života!

Vijest je potvrdio Monte Cox, Miletichev dugogodišnji menadžer, a ta vijest je razveselila sve ljubitelje MMA koji su uživali u njegovim sjajnim borbama krajem 90-ih. Amerikanac hrvatskih korijena je nakon kraja karijere radio kao sportski komentator i uživao u životu, ali uhvatila ga je nostalgija i odlučio je ponovno obući rukavice. Još nije poznato kada će se boriti, ali poznato je ime borca.

- Radim na organizaciji jedne velike priredbe. Miletich će se ponovno boriti. Njegov protivnik bit će Michael Nunn, sjajan boksač. Ovaj nevjerojatan meč će privući publiku i moglo bi se pojaviti više od sedam tisuća gledatelja u Quad Citiesu jer su oni najbolji borci s tog područja - rekao je Cox.

Promoter: UFC Hall of Famer Pat Miletich to fight former WBA, IBF boxing champion Michael Nunn https://t.co/Nra76s8gAQ