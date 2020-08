Hrvatska sutkinja opet u finalu LP-a: 'Muškima je lakše suditi'

Tata me nagovorio da se počnem baviti suđenjem i krenula sam od nižih liga. Kad se jednom naviknete ne slušati publiku, onda je lakše, rekla je Sanja Rođak-Karšić iz Podravskih Sesveta

<p>U nedjelju, 30. kolovoza igra se finale Lige prvakinja, a hrvatska sutkinja <strong>Sanja Rođak-Karšić</strong> (36) bit će pomoćnica na finalu Lyon - Wolfsburg na stadionu Anoeta u španjolskom San Sebastianu.</p><p>Glavna sutkinja bit će Švicarska <strong>Esther Staubli</strong>, a pomoćnice Rođak-Karšić i <strong>Oleksandra Ardaševa</strong>. Hrvatica je u istoj ulozi u finalu Lige prvakinja bila i prije dvije godine u Kijevu, a igrale su iste momčadi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Neuer nakon osvojene Lige prvaka pjeva Stavrosov hit</strong></p><p>- Dolazim iz male zemlje koja još uvijek nije toliko etablirana u Uefinim sudačkim krugovima. Ma ne znam što bih vam rekla, silno sam iznenađena i jednostavno ne mogu doći k sebi, trebat će mi malo vremena da shvatim kako je sve ovo što se događa stvarno - govorila je Rođak-Karšić za <a href="https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/forum/ovo-je-fenomenalno-pravo-cudo-cestitke-stizu-sa-svih-strana-545469" target="_blank">Zadarski.hr</a> prije dvije godine. </p><p>Već je sudila i na Svjetskom prvenstvu i Europskom prvenstvu, uključujući finale Eura 2017. godine u Nizozemskoj, a 2. studenoga 2015. postala je prva sutkinja u Prvoj HNL kada je bila pomoćnica na utakmici Lokomotive i Osijeka.</p><p>- Teže mi je suditi ženama nego muškarcima. U ženskom nogometu ima više složenijih i kompleksnijih odluka. Taj nogomet nije tako čist kao kad igraju muškarci - rekla je Sanja jednom prilikom.</p><p>Kako je uopće došlo do toga da ode u sutkinje?</p><p>- Sasvim slučajno, prateći oca po terenima zavoljela sam nogomet. Nisam ga imala priliku igrati pa me on potaknuo da uđem u sudačke vode. A jednom kad krenete, teško se zaustaviti. Jednostavno zavolite to. Ovo radim s velikom ljubavlju - rekla je Rođak-Karšić za <a href="http://hr.n1info.com/Sport-Klub/Nogomet/a82726/Povijesni-trenutak-HNL-a-Prvi-put-pravdu-dijelila-sutkinja.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>Počeci nisu bili lagani.</p><p>- Krećete sami u najnižim ligama, ne znate ništa, žensko ste. Borite se sa svime, pogotovo s publikom. Ali kad jednom naviknete, ne slušate ih. Najvažnija mi je podrška obitelji pa ne gledam sa strane podržava li me tko ili ne. Samo tako mogu ići dalje - rekla je sutkinja iz Podravskih Sesveta.</p>