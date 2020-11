Hrvatska tenisačica zarobljena u hotelu: Auti plivaju ulicama, imamo pitke vode do večeras

Dio Grčke je pod vodom, bujica nosi automobile, ljudi u panici spašavaju stvari i sele na više katove. U Grčkoj je i dvoje hrvatskih tenisača, Oleksandra Olijnikova i Duje Ajduković

<p>Bojim se izaći jer su ceste i zgrade oštećene još od nedavnog potresa. Sad i ove poplave. Auti plivaju ulicama. Bojim se da me jedan slučajno ne poklopi, rekla nam je <strong>Oleksandra Olijnikova</strong> <strong>(19), </strong>koja se nalazi u Grčkoj gdje je trebala igrati turnir zajedno s još Dujom Ajdukovićem.</p><p>Od turnira, naravno, nema ništa.</p><p>Jer ovo je teren.</p><p><strong>Pogledajte video: Poplave pogodile dio Grčke</strong></p><h2>Auti plivaju ulicama</h2><p>- Užasno je loša situacija, trebala sam biti tu do kraja studenog, ali sada više ništa ne znam. Nemamo tople vode ni struje, još ne znam hoću li ići doma ili ne. Čekam daljnje informacije - ispričala nam je Oleksandra. </p><p> </p><h2>Kći mi ima vode do navečer</h2><p>- Zarobljena je u hotelu, nemaju nikakvih informacija što će biti dalje. Imaju pitke vode do večeras, a nigdje nema lokalne pomoći. Zabrinut sam, kiša je prestala, ali je nova najavljena za navečer - ispričao nam je Oleksandrin otac. </p><p>U hotelu nema struje, a iz slavine curi prljava voda.</p><p>- Ne znam gdje je Duje, ali znam da je bio na turniru s njom. Nadam se da je negdje na sigurnom. Čujemo se svako malo, ali ona ni sama ne zna što će biti - dodao je. </p><p>Podsjetimo, <strong>Oleksandra Olijnjikova </strong>(19) u Hrvatsku je došla iz Ukrajine kao izbjeglica prije osam godina. Živjela je u ruševinama sa svojom obitelji, ali uz pomoć oca i profesionalne tenisačice Sare Errani, koja je čula za njezinu priču, počela je trenirati tenis, a zahvaljujući dobrim rezultatima je dobila i hrvatsko državljanstvo. </p><p>Trenutno je 635. igračica svijeta i nastupa na ITF turnirima, a dugi period provela je i kao jedina hrvatska 18-godišnjakinja koja je uopće imala bodove na WTA listi.</p>