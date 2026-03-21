Hrvatska tri sekunde prije kraja ispustila pobjedu u Osijeku...

Dalmatinci su dobro profeštali, Slavonci će malo manje. Hrvatska je, nakon uvjerljive pobjede protiv Švicarske u Zadru (34-26), remizirala u Osijeku 35-35. Nismo s dvije pobjede zaključili prvi proljetni reprezentativni tjedan prema očekivanjima, ali morali smo nešto zauzvrat dati nešto Švicarcima, koji su nam otvorili put prema polufinalu Eura prije dva mjeseca.

Tri godine Osijek je čekao hrvatske rukometaše u Gradskom vrtu i, zanimljivost, i tad smo protiv Nizozemske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo igrali neodlučeno. Naravno da ih je osječka arena dočekala tako da se tražila ulaznica više, bez obzira što je Hajduk igrao prekoputa. Bilo je izazovno i za medije stići na "podbacivanje", igrači i stožer obje reprezentacije stigli su zajedničkim letom iz Zadra oko podneva, malo odmorili i već navečer svatko kreće tradicionalno svojim putem.

Osijek: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vitamina D u Slavoniji u subotu baš i nije bilo, bit će da je i to utjecalo što smo bili opušteniji i u brzini niže nego u Zadru. Sigurdsson je iz zadarske postave očekivano zamijenio samo Mandića za Slavića na golu. Sve je ostalo bilo precrtano, unatoč prijateljskom karakteru i šansi za testiranja. Prilagodba na Gradski vrt trajala je pet minuta dok Martinović nije probio led, kapetan je zabio sva četiri uvodna gola Hrvatske.

Nismo bili tako tečni kao u Zadru, bilo je nešto i do boljih Švicaraca nego prekjučer. Šušnja je brzo morao u sredinu obrane umjesto Načinovića da učvrsti temelje, čak i u napadačkoj roli kakve se ne sjećamo dugo s tri gola. Vrlo brzo je i Ljevar mijenjao Srnu, opet konkretno kao i svaki put dosad na oba kraja terena. Cindrić nije jurio u petoj brzini kao u Zadru, pa je Pavlović dobro odgovorio. Kuzmanović se tražio, nakon njega i Slavić, obrana im nije pomogla.

Tražili smo ritam, korak naprijed pa nazad, ali i takvi držali kontrolu rezultata iako ne takvu kao dva dana prije, čak smo je kratko i izgubili 15 minuta prije kraja. Dobro je takvo što došlo neutralnima i neizvjesnosti željnima, manje klupi. Patrik Martinović imao je šansu za dokazivanje kod "živog" rezultata, Sigurdsson dugo nije pogledom tražio Cindrića i Martinovića da umire stvari, našao je ih je u završnici, u kojoj smo morali hvatati Švicarce. Ljevar i Martinović preuzeli su odgovornost, Glavaš na sedmercima. Švicarci i Manuel Zhender konačno rade krivi korak, minutu i pol prije kraja preuzimamo vodstvo (34-33). Glavaš je u velikoj seriji, ali tri sekunde prije kraja Samuel Zhender pogađa kroz noge Slaviću, njegov 11. gol. Kratki muk, ali brzo pjesma i osmjesi...

Sljedeći reprezentativni tjedan je u svibnju, igrat ćemo protiv Švedske dva puta, kod nas u Varaždinu, kod njih u Kristianstadu.

Prijateljska utakmica

Hrvatska - Švicarska 35-35 (17-16)

Hrvatska: Kuzmanović (3 obrane), Slavić; Šoštarić 2, Šimić, Srna 1, Pavlović 2, Ćeško, Ljevar 4, Raužan 1, Cindrić 2, P. Martinović 2, Mandić 1, I. Martinović 8, Šušnja 3, Glavaš 4, Jelinić 2, Načinović 2

Švicarska: Portner, Seravalli; Meister, Rubin 2, M. Zehnder 3, Aellen 4, Kusio 2, Kuttel 2, Steenaerts 4, Laube 6, Rellstab, Wanner, Eggimann 1, S. Zehnder 11, Willecke 2, Sarlos

Sedmerci: Hrvatska 5/5, Švicarska 3/3

Isključenja: Hrvatska 2 minute, Švicarska 4 minute

