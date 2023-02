'Hrvatska u Davis Cupu želi vrh, nadam se punoj dvorani...

Prije dva mjeseca ženska reprezentacija u Billie Jean King Cupu, ovaj tjedan Ćorić & com na Zametu. Rijeka je postala jedno od središta hrvatskog tenisa. Za vikend, Davis Cup sudar: Hrvatska vs Austrija. Jaka Austrija, s Dominicom Thiemom.

Pred predstavnike medija u dvorani prelijepog riječkog sportskog centra Zamet, prije svog austrijskog kolege Jürgena Melzera, sjeo je naš izbornik Vedran Martić.

- Okupili smo se u Rijeci prije Austrije za vikend. Treninzi teku glatko, sve u redu, dvorana je prekrasna, radimo spremamo se za susret - kratko je počeo Martić pa progovorio o očekivanju što se - atmosfere tiče.

- Puna dvorana bila bi sjajna priča, a kad igramo kod kuće onda normalno i očekujemo da nas publika podrži na putu do pobjedi, da se dvorana napuni i navija za Hrvatsku.

Ostaje li Serdarušić kao peti član teama za Austriju?

- Da, vjerojatno. Možemo odlučiti do petka, imamo vremena. Gojo i Ćorić igraju, a Serdarušić će biti peti član.

Marina Čilića nema, zdravlje ostalih reprezentativaca?

- Svi su zdravi, jedino čekamo još Matu Pavića da se priključi, kasni zbog problema s ramenom. Već par mjeseci vuče tu ozljedu, vidjet ćemo, znat ćemo do petka. Zato je i pozvan Dodig, tu je s nama i spreman je za nastup. Ako i bude kakvih problema, bolova... Nitko te ne pita. Popij tabletu i igraj.

Izvlačenje parova je u petak u Muzeju Grada Rijeke točno u podne. Dan ranije: Dječji dan, druženje klinaca s reprezentativcima u dvorani Zamet, u petak od 12 sati.

Kolika je presija na leđima naših igrača i struke što se pobjede nad Austrijom i prolaska tiče s obzirom na kolosalne uspjehe Hrvatske u najvećem i najprestižnijem teniskom natjecanju na planeti?

- Uspjesi u Davis Cupu kao pritisak? Ma ciljevi Hrvatske su uvijek visoki. Trebalo je pobijediti i Indiju, a kamoli Austriju s Thiemom. Ono što sam ga ja gledao: igra jako dobro. Trebat ćemo bit maksimalno spremni. Druga dva igrača, Novak i ljevoruki Rodionov, su oko stotog mjesta na rang listi, ali su jako dobri igrači. U paru Erler i Miedler su sve bolji, igraju stalno zajedno. Očekujemo težak meč, ali nadamo se pobjedi.

Forma Borne Ćorića?

- Borna voli igrati u vim uvjetima, ovo je slično okruženju u Beču prošle godine. Očekujemo da on napadne Top 20. Uostalom od njega se očekuje samo najbolje i na ATP-u i Davis Cupu.

Finalsi kao cilj?

- Kažem. naši su ciljevi uvijek visoki. Jedino bitno je proći pa da nam se onda priključi i Marin Čilić. Jer... Kad smo kompletni možemo: pobijediti bilo koga.

Zašto Gojo na ATP mečevima nije tako sjajno dobar kao u dvije godine igranja za Hrvatsku u Davis Cupu?

- Prvo, Borna je veliki patriot i posebna mu je priča kad igra za Hrvatsku. Tu je sve organizacijski posloženo. On, kada bi mogao birati ATP ili reprezentaciju uvijek bi odabrao igrati za Hrvatsku - rekao je izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Vedran Martić.

A što kaže sam Borna? Na svoju formu u reprezentaciji i vjerojatni meč s Thiemom?

- Zna se tko je i što je Thiem u tenisu. Pobjednik Grand Slam turnira, bio je treći na svijetu. Vraća se nakon ozljede, a ja se nadam da mogu odigrati dobar meč i donijeti pobjedu. I kad sam igrao protiv Rafaela Nadala nadao sam se da mogu pobijediti, tako je u svakom meču. Nadam se dobroj partiji i da će biti pozitivno za Hrvatsku.

Gojo je 2021. u Torinu i Madridu bio svojevrsna senzacija, te je Hrvatskoj donio tri boda u četiri odigrana meča. Ove godine je u hrvatskom sastavu na United Cupu u Australiji pobijedio u sva tri meča.

- Ne znam što bih više mogao reći odakle takvo nadahnuće kad sam u reprezentaciji. Svi me to pitaju, a ja se samo nadam da će se tako nastaviti. Uvijek uživam u tjednu kad sam s reprezentacijom. Pomogne mi i kasnije u igranju turnira, jer iako me fizički iscrpi, osvježi me mentalno i da mi energiju. Nadam se da ćemo proći i opet se sastati u devetom mjesecu.

O austrijskom sastavu rekao je sljedeće:

- Nadam se da kao ekipa možemo doći do pobjede. Bit će težak meč, Austrija je kvalitetna ekipa. Thiem, Rodionov, Novak, Miedler, Erler… sve su to dobri igrači. Ali mi imamo Bornu Ćorića, koji je, otkako sam ja u reprezentaciji, izgubio samo jedan meč.

Dakle, Gojo na Thiema, a suparnik Borne Ćorića bit će ili Jurij Rodionov ili Dennis Novak Krajnji rok za odluku koga će prijaviti izbornici Vedran Martić i Jürgen Melzer je sat vremena prije izvlačenja, koje je zakazano za petak u podne. Na izvlačenju će se doznati i raspored igranja. U subotu će prvi meč će početi u 14, a u nedjelju u 13 sati.

Malo se krenulo i van Davis Cup tema. Palo je pitanje za izbornika 'Kako zaustaviti Novaka Đokovića, je li to uopće moguće'?

- On je trenutno najbolji, to i rang-lista kaže. I to bez bodova iz Wimbledona te uz činjenicu da nije smio igrati u Americi. Zamislite koliku bi prednost tek onda imao! On je savršen igrač. Protiv njega svatko treba i odigrati najbolje što može i nadati se da Đoković ima bar malo lošiji dan.

Njegov odnos s trenerom Goranom Ivaniševićem i ona Novakova urlanja na ljude u svom boxu?

- Prvo, još dok sam ja bio trener Goran bi jako često počeo trenirati mlađe kolege na treningu, umjesto da radi svoje. Oduvijek je imao trenersku crtu. Poruke između Đokovića i njegovog boxa? To je vjerojatno neki ispušni ventil za stres jer očekivanja oko njega uvijek su najviša moguća. Ne, sa mnom i Ivaniševićem nije bilo takve komunikacije. On je bacao reket i slično, ali nikad me za vrijeme meča nije pitao što da radim. Nema komunikacije s tribine, nema uopće komunikacije kao barem one male između gemova u reprezentativnim mečevima - rekao je izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Vedran Martić.

Austrijski izbornik Jürgen Melzer oduševljen je ama baš svime u Rijeci:

- Došli smo jučer nakon duge vožnje busom. Rijeka nas je dočekala predivnim vremenom i sjajnim hotelom Hilton. Bio sam prije u Hrvatskoj, igrao puno puta i znao sam da će se sve biti savršeno organizacijski. Dvorana je fantastična, podloga malo sporija, ali jako dobra - priča Melzer.

- Dolazi naših 30-ak navijača, ali vjerojatno će se utopiti u buci brojnih hrvatskih navijača.

U kakvom je stanju Dominic Thiem nakon silnih i dugih problema s ozljedama?

- Thiem je stvarno imao jako puno problema s ozljedama, zadnjih nekoliko godina čak. Pa sam mu jako zahvalan i sretan što je nama. No prošle godine se vratio. Nije to još ona razina kad je osvojio US Open, ali vraća se. Ono što ja vidim na treningu je dobro i mislim da ćemo gledati odličnog Thiema ovog vikenda.

Vi i Nikola Mektić ste u parovima svojedobno osvojili turnir u Sofiji.

- Igrao sam u parovima nekoliko turnira s Mektom. Mislim da će ovaj vikend meč parova biti jako zanimljiv, lako moguće i odlučujući. Naši dečki su par budućnosti, nisu favoriti, ali imaju šansu. Sretni su što će igrati Davis Cup u ovako sjajnoj atmosferi i dvorani.

Prijelaz iz igračke u trenersku ulogu?

- Volim radit, a ova pozicija austrijskog izbornika, predstavljanje moje zemlje daje mi radost svako jutro kad ustanem i sa silnim užitkom idem na posao. Zato mi uopće ne nedostaje karijera aktivnog profesionalnog igrača.

Za kraj je još jednom izrazio oduševljenje riječkim zaljevom:

- Pogled iz savršenog hotela na more i sunčani Kvarner... Neopisiva ljepota. Sve je sjajno i jako smo sretni što smo tu i baš se radujemo mečevima, a mislimo da imamo svoje šanse protiv Hrvatske - rekao je Jürgen Melzer.

