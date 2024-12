Hrvatska u polufinalu Svjetskog prvenstva u malom nogometu

Nakon što je u osmini finala s minimalnih 1-0 pobijedila Italiju, hrvatska malonogometna reprezentacija je svladala Meksiko sa 4-2 i plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva koje se odigrava u Omanu.

Meksikanci su poveli u 12. minuti golom Pulida iz kaznenog udarca, ali je Hrvatska do kraja poluvremena došla do prednosti pogotkom Paška Čuljka i autogolom Floresa Gonzaleza. Zvonimir Filipović je u 24. minuti pogodio za 3-1, a na 4-1 je prednost povećao Karlo Darojković u 31. minuti. Villalba je u 32. minuti samo uspio smanjiti zaostatak Meksika na konačnih 4-2.

Zagreb: Hrvatska socca malonogometna reprezentacija vratila se s EP-a nakon osvojenog drugog mjesta | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Stvarno sam presretan, polufinale je bio neki minimalan cilj koji smo stavili pred sebe. Sutra nema alibija, Svjetsko prvenstvo je samo jednom godišnje i mislim da će dečki dati sve od sebe i probat ćemo stići do tog finala - rekao je poslije četvrtfinalne utakmice izbornik Dino Kovač.

Prepun dojmova bio je i jedan od strijelaca, Paško Čuljak.

- U ovu utakmicu smo ušli dosta čvrsto, primili smo taj gol iz penala, ali to nas nije pokolebalo, u skupini smo se naučili rezultatski vraćati, pokazali smo karakter i zasluženo pobijedili. Atmosfera u svlačionici je sjajna, pokazali smo zajedništvo na terenu i u skupini i mislim da se to odražava na našu dobru igru. Došli smo s jednim ciljem, uzeti medalju i idemo hrabro naprijed do finala - zaključio je Čuljak.

Hrvatska će u polufinalu igrati protiv Kazahstana s kojim je igrala u finalu ovogodišnjeg Europskog prvenstva, kad su s 3-0 uspješniji bili Kazahstanci.

Utakmica je na rasporedu u subotu ujutro, od 7 sati po srednjoeuropskom vremenu.