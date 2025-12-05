Zlatko Dalić već je trljao ruke u Washingtonu, a onda se 'vatrenima' iz četvrtog pota ukazala - Gana. Daleko najteži suparnik, reprezentacija čije boje brane Kudus, Semenyo i poznata imena europskog nogometa
MOGLO JE I BOLJE... PLUS+
Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića!
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska nogometna reprezentacija danas je saznala suparnike na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, "vatreni" će se u lipnju sučeliti Engleskoj, Panami i Gani. Moramo biti realni, ovo je dosta zahtjevan ždrijeb, posebice jer je Hrvatska iz posljednjeg pota dobila uvjerljivo najtežeg suparnika. I da su nam umjesto Gane upali Jordan, Novi Zeland, Zelenortski otoci to bi bilo puno jednostavnije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku