Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića!
TOP 100 fotografija u 2022. godini | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zlatko Dalić već je trljao ruke u Washingtonu, a onda se 'vatrenima' iz četvrtog pota ukazala - Gana. Daleko najteži suparnik, reprezentacija čije boje brane Kudus, Semenyo i poznata imena europskog nogometa

Hrvatska nogometna reprezentacija danas je saznala suparnike na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, "vatreni" će se u lipnju sučeliti Engleskoj, Panami i Gani. Moramo biti realni, ovo je dosta zahtjevan ždrijeb, posebice jer je Hrvatska iz posljednjeg pota dobila uvjerljivo najtežeg suparnika. I da su nam umjesto Gane upali Jordan, Novi Zeland, Zelenortski otoci to bi bilo puno jednostavnije.

