Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića!

Hrvatska nogometna reprezentacija danas je saznala suparnike na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, "vatreni" će se u lipnju sučeliti Engleskoj, Panami i Gani. Moramo biti realni, ovo je dosta zahtjevan ždrijeb, posebice jer je Hrvatska iz posljednjeg pota dobila uvjerljivo najtežeg suparnika. I da su nam umjesto Gane upali Jordan, Novi Zeland, Zelenortski otoci to bi bilo puno jednostavnije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+