Hrvatska uvjerljiva protiv Grka na startu kvalifikacija za Euro

Hrvatska muška rukometna reprezentacija pobjedom 33-25 (18-13) protiv Grčke u Varaždinu, otvorila je nastup u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. Strijelce hrvatske reprezentacije predvodio je Filip Glavaš sa šest golova. David Mandić i Ivan Martinović su postigli po pet golova, a Marin Jelinić četiri. Marin Šego je sakupio pet obrana, a Dominik Kuzmanović dvije.

U grčkoj reprezentaciji je najbolji strijelac bio Dimitrios Tziras sa pet golova, a četiri je postigao Achilleas Toskas. Manje od četiri minute trebalo je hrvatskim rukometašima da u Areni Varaždin postignu tri pogotka i povedu sa 3-0. Činilo se tada da će izabranici Hrvoja Horvata lakoćom ostvariti prvu pobjedu u ovim kvalifikacijama. Grci su tada uzvratili s dva pogotka, ali je do 12. minute prednost hrvatskih rukometaša narasla na +4 (9-5).

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dva promašaja Davida Mandića kad je išao sam na grčkog vratara u kontranapadu, jedan takav Marina Jelenića i jedan promašeni 'zicer' Igora Karačića, pomogli su Grcima da se vrate u utakmicu. Malo po malo, grčki rukometaši došli su do izjednačenja u 25. minuti (13-13). Tada je ponovno proradila hrvatska obrana '5-1', predvođena kapetanom Domagojem Duvnjakom, pa su do kraja poluvremena Horvatovi izabranici napravili seriju 5-0 i na odmor otišli s vodstvom 18-13.

Hrvatska je jednako angažirano ušla i u drugo poluvrijeme pa je već u 35. minuti prednost narasla na +7 (21-14), a u tim je trenucima razigran bio Tin Lučin. Grci su do 40. minute uspjeli smanjiti zaostatak na pet golova (22-17), ali je domaća reprezentacija odgovorila novim nizom od četiri pogotka za najvećih +9 (26-17) u 43. minuti. Grčka se u 51. minuti ponovno spustila do pet golova zaostatka (28-23), ali su Jelinić, Šarac i Karačić s tri uzastopna pogotka doveli Hrvatsku ponovno do +8 (31-23) u 58. minuti.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na kraju dvoboja hrvatski rukometaši su pobjedu začinili sjajno izvedenom akcijom u kojoj je na Karačićevu asistenciju Vlado Matanović u letu s desnog krila uhvatio loptu i postigao pogodak za konačnih 33-25. Druga utakmica prvog kola u ovoj skupini, u kojoj će Nizozemska ugostiti Belgiju, na rasporedu je u četvrtak. Hrvatska će u utakmici drugog kola, koja je na rasporedu u nedjelju, 16. listopada (13.45 sati), gostovati u Belgiji.

Na Europsko prvenstvo, koje će od 10. do 28. siječnja 2024. biti održano u Njemačkoj, plasirat će se po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine te još četiri najbolje od trećeplasiranih reprezentacija. Izravno pravo sudjelovanja ima Njemačka kao domaćin te najbolje tri reprezentacije s prošlog EP-a, a to su Švedska, Španjolska i Danska.

