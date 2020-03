Hrvatska želi na Euro, a Rebić, Raketa, Vrsaljko i Vida pričuve!

Taktika? Igrat ću s istim sastavom kao kapetan Marko Gelo. Na golu L. Kalinić, u obrani A. Milić, Lovren, Ćaleta-Car i Barišić, u vezi Badelj, Modrić i Vlašić, a u napadu Kramarić, Petković i Perišić, kaže nam Andrej Šporčić (24) koji će danas predstavljati Hrvatsku u kvalifikacijama za Uefa eEuro 2020. koje se igra putem platforme Konami eFootball PES.

Podsjetimo, 17. ožujka Hrvatsku je u prvom kvalifikacijskom krugu predstavljao Marko Gelo koji je pobjeđivao Cipar 4-0, Češku 3-2, Armeniju 6-4 i Belgiju 2-1, te izgubio od Francuske 6-1. Hrvatska se tako sada nalazi na drugom mjestu kvalifikacijske skupine J s tri boda zaostatka za vodećom Francuskom, ali i pet viška u odnosu na trećeplasiranu Belgiju.

Danas će se sa predstavnicima Cipra, Češke, Armenije, Belgije i Francuske sučeliti Andrej Šporčić koji bi, u najmanju ruku, Hrvatskoj trebao sačuvati drugo mjesto skupine i plasman u playoff. Prva pozicija bi našem dvojcu donijela i izravan plasman na prvo Uefa eEuro u povijesti.

- Sve je spremno, vježbao sam cijeli vikend, takve su okolnosti da sam imao dovoljno vremena za pripremu. Odigrao sam par utakmica i s našim kapetanom Markom Gelom, dogovaramo taktiku, dosta smo u kontaktu. Naš plan se zna, idemo jako i na Europsko prvenstvo - kaže nam Andrej Šporčić, pa dodaje:.

- Pa PES sam počeo igrati onako kao klinac dok sam imao šest godina, ali to je ozbiljnije postalo prije neke dvije godine kad sam se pridružio toj našoj udruzi. I tako, PES je postao dio mog života. Igrat ću od doma, ne možemo nigdje zbog te karantene, a kao podrška će uz mene biti djevojka i jedan dobbr prijatelj.

Što znamo o današnjim suparnicima?

- Francuzi su stvarno jaki, imaju svjetskog prvaka i doprvaka, a vjerujem da smo od ostalih bolji. Belgijanci recimo imaju ozbiljne postotke, njih se treba malo pripaziti. Kakve postotke? Pa recimo da na 1000 odigranih utakmica imaju čak 80% pobjeda, to je respektabilno. Armenci, Česi i Ciprani ipak nisu ta razina. Vjerujem da ću dobro odraditi posao, a napadamo i prvo mjesto.

Bilo bi lijepo predstavljati Hrvatsku na Uefa eEuru koji će se ovoga ljeta održati u Londonu...

- Da, bila bi to velika čast. Znate, kada se nečim bavite cijelo vrijeme, pa makar to bilo i igranje PES-a, i to sve krene ozbiljno, onda bi bilo čudesno i predstavljati Hrvatsku na Europskom prvenstvu.

Zanimljivo, na klupi ste ostavili Livakovića, Vrsaljka, Vidu, Rakitića ili Rebića, važne karike u vizijama Zlatka Dalića..

- Ma to je tu malo drugačije, ocjene su dosta izjednačene, pa i nema prevelike razlike između Luke Modrića i primjerice nekog igrača Getafea. To je sve u istom rangu, pa je onda meni zbog nekih ocjena Badelj korisniji od Rakitića, tako mi to gledamo. Tu ne igraju imena kao u pravom nogometu već te neke ocjene igrača koje su nama bitne.

A Šporčić će neke i od svojih dobrih poznanika držati na klupi za pričuve...

- Da, igrao sam nogomet do prije dvije godine, stigao do 3. lige. Bio sam junior Lokomotive, osjetio i malo seniorskog nogometa, ali onda su stigle ozljede i neke nesretne okolonosti, pa sam se prebacio na PES. Da, znam i neke reprezentativce, ja sam u Dinamo bio kadet, tako da poznajem svoje vršnjake poput Tina Jedvaja ili Karla Bartoleca - završio je Šporčić.

Redoslijed: Francuska 15 bodova (36-6), Hrvatska 12 (16-13), Belgija 7 (18-12), Armenija 4 (18-26), Češka 4 (12-25), Cipar 1 (7-25).

Dosadašnji rezultati (igrao Marko Gelo): Hrvatska - Cipar 4-0, Hrvatska - Češka 3-2, Hrvatska - Armenija 6-4, Hrvatska - Francuska 1-6, Hrvatska - Belgija 2-1.