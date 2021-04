Povodom utrke svjetskog prvenstva u reliju WRC Croatia Rally, najvećeg automobilističkog događaja u povijesti na ovim prostorima razgovarali smo s Thierryjem Neuvilleom, jednim od najboljih vozača relija današnjice i jednim od najvećih kandidata za pobjedu u utrci koja će se voziti na cestama u okolici Zagreba od 22. do 25 travnja.

Neuville (32) vozi za tvornički tim Hyundaija, jednu od najjačih ekipa u WRC-u. U karijeri je pobijedio na 13 relija. Čak je pet puta bio drugoplasirani u ukupnom poretku WRC prvenstva i dva puta pomogao Hyundaiju u osvajanju konstruktorske titule.

24sata: Već ste testirali hrvatske prometnice. Kako vam se svidjelo?

Ceste na kojima smo testirali bile su prilično prljave, pune lišća i skliske. Izazovne, ali zanimljive. Teško je ovaj reli usporediti s nekim drugim na svijetu, možda je malo sličan nekim dijelovima relija u Italiji i Češkoj gdje su također prljave i neravne ceste. No generalno gledano nikad nisam vozio neki reli kao što će biti ovaj u Hrvatskoj.

24sata: Kakva su vaša očekivanja od utrke u Hrvatskoj?

Očekivanja su prilično velika. Vozi se na asfaltu, a to je jedna od mojih omiljenih podloga. Dionice utrke koje sam vidio na videu izgledaju vrlo izazovno, no s baš takvim izazovom se volim boriti. Puno grba i prljavih cesta, a to mi dobro leži pa se nadam da ćemo imati uspješan vikend i boriti se za pobjedu.

24sata: Možete li opisati savršenu reli stazu za vas?

Kao što sam rekao, reli u Hrvatskoj izgleda vrlo, vrlo izazovno i interesantno, i za dva tjedna ću vam reći je li to moj savršeni reli. Za sada izgleda kao da će biti jedan od vrhunaca sezone.

24sata: Bojite li se da ćete u povijesti ostati zapisani kao jedan od najboljih vozača koji nikada nije osvojio prvenstvo?

Ne, ne bojim se. Ne namjeravam skoro otići u vozačku mirovinu i još uvijek se borimo. Bez obzira na to uspijem li ili ne, na kraju će najvažnije biti da sam ostvario svoj dječački san, da postanem vozač relija. I već sam sada ostvario više nego što sam sanjao dok sam bio mlad. Dolazim iz normalne, ne neke bogate obitelji i obitelj me nije mogla financijski pomagati u razvoju moje karijere. Dolaskom u WRC već sam ostvario maksimum onoga što sam mogao. Vozim za jednog od najvećih proizvođača automobila na svijetu, osvojili smo dvije konstruktorske titule zajedno. Uživam u onome što radim i dok je tako ja ću ostati i uvijek se truditi dati najbolje od sebe.

24sata: Gotovo čitavu karijeru vozite za Hyundai. Zašto je ta veza tako snažna?

Imamo dobar odnos, imali smo puno uspjeha, puno pobjeda zajedno. Dobro se osjećam u timu, svake se godine borim za pobjedu u prvenstvu, uživam biti u timu.

24sata: Mnogi klinci sanjaju o tome da postanu vozači relija. Koji je put do karijere u WRC-u?

To je izrazito teško i iz godine u godinu postaje još teže. Malo je slobodnih mjesta u timovima, a ogromna količina dobrih vozača. Timovima je danas važnije osvojiti konstruktorsku titulu i zato uglavnom biraju samo iskusne i pouzdane vozače. Ne žele riskirati s mladima. Najbolji put prema WRC-u je kroz WRC2 natjecanje, ako imate sponzore koji će to financirati i koji će vas pratiti, jer to je jako skupo. Oni koji su dobri u tom natjecanju imaju šansu za iskoračiti stepenicu više, no čak i za njih izgledi za tako nešto su vrlo, vrlo mali.