Hrvatske cure opet dominiraju: Barbara, Donna, Sandra i Lena kao nekad djevojke u Pekingu

Hrvatske sportašice rasturaju u Parizu. Naše sportske heroine već su nam osigurale četiri olimpijske medalje, toliko su nam ih naše sportašice osigurale još samo u Pekingu 2008. godine. Podsjetimo, tad je Blanka Vlašić stigla do srebrnog odličja, a Snježana Pejčić, Sandra Šarić i Martina Zubčić okitile su se broncom. Danas se hrvatski sport na Igrama u Parizu ponosi Barbarom Matić, Donnom Vekić, Sandrom Elkasević i Lenom Stojković, koje su nam donijele po zlato, srebro i dvije bronce.

Pokretanje videa... 04:21 Split: Doček zlatne olimpijke Barbare Matić u zračnoj luci | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Naši su sportaši od prvog nastupa na ljetnim Olimpijskim igrama, u Barceloni, osvojili 47 medalja, tek su ih 14 osvojile naše djevojke. Koliko god to bilo čudno, uvijek se nekako više ulagalo u muški sport, uvijek je veći dio financijskoga kolača odlazio muškarcima. I to se osjetilo. Hrvatska je tako na Olimpijskim igrama u Tokiju osvojila osam medalja, među sedam muških odličja "ugurala" se tek Matea Jelić.

E danas je drukčija priča, danas dominiraju cure. I uz te četiri medalje na korak do olimpijskog odličja zapela je judašica Katarina Krišto, a odličan dojam u jedrenju (klasa ILCA7) ostavila je Elena Vorobjeva. Sara Kolak u finalu je bacanja koplja, Anamaria Govorčinović u polufinalu kajaka na 500 metara... Naše cure briljiraju. A još nas očekuju maratonke Matea Parlov-Koštro i Bojana Bjeljac.

Pariz: Donna Vekić osvojila Olimpijsko srebro | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Olimpijske igre u Parizu prve su u povijesti na kojima sudjeluje jednak broj (po 5250) muškaraca i žena. Kod nas je ta situacija ipak malo drukčija. Hrvatska ekspedicija u Parizu ima 73 sportaša, tu je 58 muškarca i samo 15 žena. Ali odnos naših olimpijskih medalja u Parizu je (za sada) 4-2 za djevojke. I na tome im doista treba skinuti kapu.

Zanimljivo, hrvatske sportašice na prva četiri nastupa na Olimpijskim igrama (Barcelona 1992., Atlanta 1996., Sydney 2000. i Atena 2004.) nisu osvojile niti jednu medalju. No onda su oduševile na Igrama u spomenutom Pekingu, gdje su prvi put bile uspješnije od muškaraca. One su nam iz daleke Kine donijele četiri, muškarci (Filip Ude) tek jednu medalju. Čini se kako bi žene mogle biti uvjerljivije i u Parizu. Ali još ima vremena do kraja Igara... 