Hrvatske odbojkašice izgubile od Poljske na otvaranju SP-a

Hrvatske odbojkašice su porazom od Poljske sa 1-3 (19-25, 25-21, 23-25, 15-25) započele nastup na Svjetskom prvenstvu koje je u petak započelo u nizozemskom Arnhemu.

Poljakinje su bolje ušle u dvoboj i već na početku prvog seta stvorile prednost od tri poena (4-1) koju su održavale do kraja seta. Blok hrvatske reprezentacije nije bio djelotvoran pa su Poljakinje lakoćom završavale svoje napade te održavale prednost između dva i šest poena, a s takvom su razlikom (25-19) i završile prvu dionicu.

U drugom setu su izabranice Ferhata Akbasa zaigrale mnogo bolje u obrani i nakon serije od četiri poena kojom su došle do vodstva 6-2, nisu dopustile Poljakinjama da dođu do novog izjednačenja. Na 21-20 hrvatske odbojašice su osvojile četiri od sljedećih pet poena te tako izjednačile na 1-1 u setovima.

Početak treće dionice pripao je Poljakinjama koje su povele sa 5-2, da bi Hrvatice osvojile pet od sljedećih šest poena i povele sa 7-6. Raznovrsnom napadačkom igrom i odličnom obranom, hrvatska reprezentacija je došla do uvjerljivog vodstva od osam poena (16-8) te se činilo da Poljakinje nemaju protuigru.

No, s pet uzastopnih poena poljska reprezentacija je smanjila zaostatak na -3 (16-13), da bi se hrvatske odbojkašice ponovno probudile i došle do pet poena prednosti (18-13). No, u novoj seriji od čak sedam poena, Poljakinje dolaze do potpunog preokreta i vodstva od 22-20. Hrvatske reprezentativke su se nakratko oporavile, izjednačile na 23-23, ali su s nova dva izgubljena poena prepustile suparnicama set i vodstvo od 2-1.

Prema početku četvrtog seta i vodstvu Hrvatske od 4-1, činilo se da su hrvatske reprezentativke zaboravile nepovoljan rasplet trećeg seta. Hrvatska je u prednosti bila do 7-5, kad su poljske odbojkašice serijom od pet poena došle do prednosti (10-7) koju nisu ispuštale do kraja seta. Od vodstva Poljakinja 18-14 hrvatska reprezentacija je do kraja meča uspjela osvojiti još samo jedan poen.

Lucija Mlinar je sa 16 poena bila najučinkovitija u hrvatskoj reprezentaciji. Martina Šamadan je imala 13, a Laura Miloš 11 poena. Podbacila je kapetanica Samanta Fabris koja je zaslužna za devet poena, koliko ih je donijela i Božena Butigan.

Poljakinje je sa 16 poena predvodila Olivia Rožanski, a jedan manje je osvojila 203 cm visoka Magdalena Stysiak. Agnieszka Korneluk je donijela Poljskoj 14, a Kamila Witkowska 12 poena.

U skupini B prvog dijela natjecanja, uz Hrvatsku i Poljsku, natjecat će se još Turska, Tajland, Južna Koreja i Dominikanska Republika.

Sljedeću utakmicu će hrvatske odbojkašice odigrati tek u utorak, 27. rujna (17.30 sati), u poljskom Gdansku, a suparnice će im biti reprezentativke Dominikanske Republike. Hrvatsku potom očekuju još dva dvoboja u sljedeća dva dana; u srijedu (14 sati) protiv Tajlanda te u četvrtak (17.30 sati) protiv Turske. Posljednji nastup u skupini imat će u subotu, 1. listopada (17.30 sati), protiv Južne Koreje.

U drugu fazu natjecanja plasirat će se po četiri najbolje reprezentacije iz svake od četiri skupina, koje će formirati dvije skupine po osam ekipa.

Nakon toga će četiri najbolje reprezentacije izboriti plasman u četvrtfinale.

