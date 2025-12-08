Hrvatske rukometašice osvojile skupinu. Igrat će za 25. mjesto

Hrvatske rukometašice ostvarile su i treću uvjerljivu pobjedu u skupini I "President Cupa" u kojem se razigrava za poredak od 25. do 32. mjesta na Svjetskom prvenstvu. Nakon slavlja protiv Irana (38-9) i Urugvaja (34-25), odabranice izbornika Ivice Obrvana su u borbi za prvo mjesto u skupini slavile sa 30-17 protiv Paragvaja.

Paragvajke su povele 1-0 i bilo je to njihovo jedino vodstvo na utakmici. Hrvatska je na poluvremenu vodila s tri gola razlike (14-11), a u nastavku je samo povećavala vodstvo do konačnih +13.

Foto: Sasa Pahic Szabo / kolektiff

Najefikasnije u hrvatskim redovima bile su Katarina Pavlović sa šest golova, Tina Barišić s pet, te Lara Burić i Dejana Milosavljević sa po četiri gola. Lucija Bešen je imala 12 obrana. Na suprotnoj strani najefikasnija je bila Maria Fernandez Estigarribi sa šest golova.

Hrvatsku u susretu za 25. mjesto na SP-u očekuje ogled protiv pobjednika skupine B gdje uoči zadnjeg kola vodi Kina s četiri boda, dok Kubanke imaju tri boda. Upravo će Kina i Kuba u zadnjem kolu odlučiti o pobjedniku skupine. Finale "President Cupa" je u srijedu u s-Hertogenboschu.