KRAJ ZA HRVATSKU

Hrvatske rukometašice razbile Kinu i uzele 25. mjesto na SP-u

Nakon tri lake pobjede u skupini utješnog Predsjedničkog kupa jednako jednostavno su Hrvatice slavile u utakmici za 25. mjesto protiv Kineskinja i tako završila nastup na SP-u

Rukometašice Hrvatske ostvarile su pobjedu na kraju svog nastupa na Svjetskom prvenstvu, u utakmici za 25. mjesto bile su bolje od Kineskinja s 41-22 (23-13).

Nakon tri lake pobjede u skupini utješnog Predsjedničkog kupa jednako jednostavno su Hrvatice slavile u utakmici za 25. mjesto protiv Kineskinja. Već je nakon deset minuta igre bilo 8-2, a do poluvremena se razlika popela na 23-13. Gotovo u revijalnom tonu, s puno pogodaka, trajala je utakmica u nastavku i sve je zaključeno s plusom od 19 pogodaka na strani Hrvatske.

Tina Barišić za Hrvatsku je postigla osam pogodaka, dok ju je dobro pratila Andrea Šimara sa sedam. Po četiri gola su dale Katja Vuković i Sara Senvald. Najbolja Kineskinja bila je Fengying Pan s 12 pogodaka.

