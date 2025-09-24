Obavijesti

Sport

Komentari 5
'OVO NIJE PRAVO STANJE...'

Hrvatski asovi podbacili! Braća Sinković i Lončarić zapeli su u polufinalu Svjetskog prvenstva

Piše HINA, Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski asovi podbacili! Braća Sinković i Lončarić zapeli su u polufinalu Svjetskog prvenstva
Foto: Privatni album

Sinkovići i Lončarići nisu uspjeli ući u finale SP-a u veslanju! Završili su polufinale na petom mjestu, a sada ih čeka B finale u petak ujutro

Hrvatski četverac bez kormilara kojeg čine braća Valent i Martin Sinković te Anton i Patrik Lončarić nisu se uspjeli plasirati u finale na Svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Šangaju.

Sinkovići i Lončarići su polufinalnu utrku završili na petom mjestu s vremenom 6:01,31, dok je najbrži bio britanski četverac s vremenom 5:52,83. Hrvatski četverac će tako nastupiti u B finalu koji je na rasporedu u petak s početkom u 7.53.

POGLEDAJTE REAKCIJE IZ KINE:

Pokretanje videa...

Braća Sinković i Lončarić na SP-u u Kini 00:42
Braća Sinković i Lončarić na SP-u u Kini | Video: 24sata/Privatni album

Nastup u finalu su iz prve polufinalne skupine osigurale posade Velike Britanije (5:52,03), Nizozemske (5:53,86), Francuske (5:55,83), a iz druge skupine Litva (5:54,75), Rumunjske (5:56,53) i Francuske (5:56,94).

- Nažalost, nismo uspjeli ući u finale. Jednostavno nije bilo dovoljno skupnosti ni dinamičnosti. Konkurencija to odmah kazni ako nismo u pravom ritmu. Sada nam ostaje borba u B finalu i dat ćemo sve od sebe da tamo pokušamo pobijediti - rekao je Valent Sinković.

- Definitivno trebamo u B finalu pokušati odveslati najbolju utrku koju možemo. Samo bih htio reći da ovo nije pravo stanje naše ekipe, uvjeren sam da možemo puno bolje. Ponosan sam na pripreme koje smo odradili i znam da smo svi dali sve od sebe, a vjerujem da ćemo to i pokazati - kazao je Martin Sinković.

Valentu je to prvi put nakon premijernog nastupa na Svjetskom prvenstvu 2007. da nije ušao u finale, dok je Martin posljednji put takvo iskustvo imao 2014. na Europskom prvenstvu u skifu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu
ZALJUBLJENI PAR

FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu

Priča o Borisu Beckeru, od meteorskog uspona i teniskih trijumfa preko bankrota i zatvora do novog života s Lilian de Carvalho Monteiro i skorim rođenjem njihova prvog zajedničkog djeteta
Navijači slavili prerano: Dinamo bez tri boda za zelenim stolom, Uefa smislila bizarnu formulu
NEVJEROJATNA SITUACIJA

Navijači slavili prerano: Dinamo bez tri boda za zelenim stolom, Uefa smislila bizarnu formulu

Budući da je Dinamo prilikom ždrijeba bio smješten u prvu jakosnu skupinu, a Maccabi u drugu, broj bodova koji bi "Modri" dobili umjesto neodigrane utakmice izračunao bi se na temelju prosjeka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025