Hrvatski asovi podbacili! Braća Sinković i Lončarić zapeli su u polufinalu Svjetskog prvenstva

Hrvatski četverac bez kormilara kojeg čine braća Valent i Martin Sinković te Anton i Patrik Lončarić nisu se uspjeli plasirati u finale na Svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Šangaju.

Sinkovići i Lončarići su polufinalnu utrku završili na petom mjestu s vremenom 6:01,31, dok je najbrži bio britanski četverac s vremenom 5:52,83. Hrvatski četverac će tako nastupiti u B finalu koji je na rasporedu u petak s početkom u 7.53.

POGLEDAJTE REAKCIJE IZ KINE:

Pokretanje videa... 00:42 Braća Sinković i Lončarić na SP-u u Kini | Video: 24sata/Privatni album

Nastup u finalu su iz prve polufinalne skupine osigurale posade Velike Britanije (5:52,03), Nizozemske (5:53,86), Francuske (5:55,83), a iz druge skupine Litva (5:54,75), Rumunjske (5:56,53) i Francuske (5:56,94).

- Nažalost, nismo uspjeli ući u finale. Jednostavno nije bilo dovoljno skupnosti ni dinamičnosti. Konkurencija to odmah kazni ako nismo u pravom ritmu. Sada nam ostaje borba u B finalu i dat ćemo sve od sebe da tamo pokušamo pobijediti - rekao je Valent Sinković.

- Definitivno trebamo u B finalu pokušati odveslati najbolju utrku koju možemo. Samo bih htio reći da ovo nije pravo stanje naše ekipe, uvjeren sam da možemo puno bolje. Ponosan sam na pripreme koje smo odradili i znam da smo svi dali sve od sebe, a vjerujem da ćemo to i pokazati - kazao je Martin Sinković.

Valentu je to prvi put nakon premijernog nastupa na Svjetskom prvenstvu 2007. da nije ušao u finale, dok je Martin posljednji put takvo iskustvo imao 2014. na Europskom prvenstvu u skifu.