Hrvatsko čudo opet dominira: Čeko pobijedio na Hanžeku!

<p>Hrvatska ima pravog dijamanta. S tim će se složiti sve, a tko ga nikada nije vidio na djelu, imao je priliku vidjeti o čemu se radi na 70. Hanžekovićevom memorijalu.</p><p>Hrvatski skakač u dalj <strong>Marko Čeko</strong> (20) pokorio je konkurenciju na Hanžeku i s preskočenih 7,92 došao do nove pobjede. Najbliži mu je bio tek srpski skakač Lazar Anić koji je skočio čak 21 centimetar.</p><p>- Prezadovoljan sam. Atmosfera je odlična i baš sam sretan. Trenirat ću da skinem rekord Siniše Ergotića. Navikavam se još uvijek na sve ovo, da sam zvijezda. Stalno netko vuče za rukav, evo spremam se i za nastupe u talk-showovima - rekao je hrvatski Carl Lewis, kako mu tepaju, za HRT...</p><p>Čeko je relativno novo ime u hrvatskoj atletici, no za one koji su cijelom glavom u ovom sportu, znaju o kakvom dijamantu je riječ. Prije mjesec dana je na Prvenstvu Hrvatske preko osam metara, a to mu je uspjelo čak dvaput zaredom.</p><p>Do prvenstva Hrvatske Čekin je rekord u skoku u dalje bio 7,87, a onda ga je u finalu popravio za čak 17 centimetara. I u dva navrata skočio 8,04 čime je postao treći Hrvat u povijesti sa skok iznad osam metara. Prije njega, to su uspjeli tek Siniša Ergotić (8,23) i Luka Aračić (8,12).</p><p>No nije to sve. Ovom čudu iz Knina nije dovoljan samo skok u dalj pa je svoj talent iskoristio za nastupe u utrkama na 100 i 200 metara. Na 100 metara istrčao je osobni rekord 10.46 i osvojio drugo zlato, što je šesti rezultat svih vremena u Hrvatskoj, a na 200 metara istrčao je 21.18. Tu ipak nije uspio do zlata.</p><p> </p>