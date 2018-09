Hrvatski Davis cup heroj ispao u osmini finala Shenzena...

Britanac Cameron Norrie (ATP - 73.) plasirao se u srijedu u četvrtfinale ATP turnira u kineskom Shenzhenu, gdje je u dvoboju 2. kola pobijedio 21-godišnjeg Zagrepčanina Bornu Ćorića (ATP - 18.) sa 6-4, 7-6 (8) nakon dva sata i 10 minuta borbe.

Bio je to dvoboj propuštenih prilika za našeg Davis Cup reprezentativca, koji je u prvom setu imao čak osam 'break-lopti', ali nijednu nije uspio iskoristiti. Prve tri prilike za 'break' imao je u početnom gemu, još tri pri rezultatu 3-3, a Norrie je spasio i dvije 'break-lopte' kod 4-4, da bi u desetom gemu došao do svoje prve prilike i odmah je pretvorio u osvojeni set.

Ćorić je još veći preokret dopustio u drugom setu u kojem je konačno načeo početni udarac suparnika te s dva 'breaka' prednosti poveo 4-1. Uslijedio je Norriejev niz od četiri gema, a kod vodstva 5-4 britanski Davis Cup reprezentativac propustio je četiri meč-lopte na Ćorićevom servisu.

Borna je izborio 'tie-break' u kojem je vodio 3-0 i 5-2, ali je tada dopustio Norrieju niz od tri poena. Ipak, kod 6-5 Ćorić je imao prvu set-loptu, ali je ostao bez realizacije. Norrie je poveo 7-6, ali je Ćorić spasio i petu meč-loptu te poveo 8-7. No, to je bio njegov posljednji poen u meču. Ljevoruki Britanac je nanizao tri poena i došao do jedne od najznačajnijih pobjeda u karijeri i pet put u ovoj sezoni došao do četvrtfinala na ATP turnirima.

U Lyonu na zemlji te na tvrdoj podlozi u Atlanti i Los Cabosu 23-godišnji Cameron Norrie igrao je i u polufinalu, a da bi se među četvoricu preostalih probio i u Shenzhenu morat će u četvrtfinalu pobijediti Japanca Yoshihita Nishioku koji je sa 7-6 (5), 3-6, 7-5 iznenadio 6. nositelja, Kanađanina Denisa Shapovalova.

Da nijedan od trojice nositelja koji su igrali u srijedu ne dođe do četvrtfinala, pobrinuo se Francuz Pierre-Hugues Herbert koji je sa 6-3, 7-6 (4) pobijedio Grka Stefanosa Tsitsipasa, postavljenog za 2. nositelja u Shenzhenu.