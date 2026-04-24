Hrvatski debitant oduševio u KSW-u: 'Brat Andi i ja ušutkali smo više od 6000 Poljaka...'

Prošlog vikenda održan je veliki KSW-ov event u Varšavi. Na 117. priredbi poljske MMA organizacije Hrvatska je imala dvojicu predstavnika, pulsku braću Vrtačić, Andija (31 godine, 9-3) i Luku (24, 1-0). Andi je već dokazani borac koji je izgradio ime sjajnim nokautima kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Luka je, pak, debitirao u najjačoj europskoj organizaciji te tako postao prvi Hrvat koji je profesionalnu karijeru započeo u KSW-u.