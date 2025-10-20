Obavijesti

Komentari 5
U FORMI ŽIVOTA

Hrvatski hit napadač nada se Dalićevom pozivu: 'On je za mene jedan od najboljih...'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Profimedia

Ja sam Hrvat, i vidim samo mogućnost igranja za hrvatsku reprezentaciju. Dat ću sve od sebe i čekati poziv, rekao je Franko Kovačević koji briljira u dresu Celja

Kada je ljetos napustio Južnu Koreju i došao u slovensko Celje, hrvatski napadač Franko Kovačević (26) ni slutio nije da će mu to promijeniti karijeru. Samo nekoliko mjeseci kasnije, bivši igrač Hajduka postao je jedan od najubojitijih napadača na svijetu!

Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete' 01:11
Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete' | Video: 24sata/pixsell

Nevjerojatni Franko igra u senzacionalnoj formi, zabio je čudesnih 16 golova u 14 utakmica u svim natjecanjima, a posebno su odjeknula njegova tri gola u velikoj pobjedi protiv AEK-a (3-1) u Konferencijskoj ligi. 

Iako mu je tek 26 godina, Kovačević je iskusio niz liga, bio je član Hajduka, Rudeša, Hoffenheima, Cincinnatija, Pafosa, Domžala, Wehena i Gangwona, bio je prava ptica selica, ali ovog ljeta skrasio se u Celju i eksplodirao.

Franko Kovacevic 27.09.2025 - Celje - Maribor 10th round of the Slovenian First Football League Telemach PUBLICATIONxNOT
Foto: Profimedia

Za napadačem takve forme vapi hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Svjestan je da će nam za uspjeh na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine trebati rasni golgeter, nešto što nam trenutačno jako fali. Ante Budimir nikako da dostigne razinu koju ima u Osasuni, a Franjo Ivanović još nije pokazao da je 'taj'. A je li taj Franko Kovačević, pitaju se mnogi, a vjerujemo da njegove čudesne partije nisu promaknule izborniku Daliću. Trener Celja Albert Riera smatra da je njegov igrač zaslužio poziv.

- Takve blistave brojke u mnogim bi reprezentacijama bile garancija poziv, ali ne i u njegovoj. Zlatko Dalić ga ignorira, barem zasad. Sutra ću biti po svim hrvatskim medijima ako kažem da Kovačević treba biti dio hrvatske reprezentacije.

Split: Vratar Hajduka zabio gol u 96. minuti za pobjedu protiv Istre
Foto: IVC

Hrvatski napadač gostovao je u emisiji slovenskoj emisiji Pod prečko, a obzirom da Dalićev poziv još nije dobio, pitali su ga bi li prihvatio poziv Matjaža Keka da ga pozove u slovensku reprezentaciju?

- Ja sam Hrvat, i vidim samo mogućnost igranja za hrvatsku reprezentaciju. Zlatko Dalić je jedan od tri najbolja izbornika na svijetu. Uvjeren sam da poziva svakoga za koga misli da može pomoći reprezentaciji. Dat ću sve od sebe i čekati poziv - kazao je Kovačević. 

S ovakvom formom, teško će ga Celje zadržati. Mnogi klubovi vape za ovakvim napadačem, a vjerujemo da ćemo ga uskoro vidjeti i u još jačoj ligi...

Komentari 5
OSTALO

