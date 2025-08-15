Hrvatski koeficijent u velikom problemu. Srbija je jako blizu, a Cipar nam je daleko pobjegao

Hajduk je u Tirani izgubio od Dinamo Cityja (3-1 nakon produžetaka) i tako ostao bez prilike da zaigra Konferencijsku ligu ove jeseni. Veliki je to debakl splitske momčadi koja je u Albaniju donijela prednost 2-1, ali ipak sve prosula u produžecima. Poraz Hajduka je i velik udarac za hrvatski klupski koeficijent u Europi te je Hrvatska izvan Top 20.

Hrvatska ima koeficijent 22.375 i trenutačno je na 21. mjestu. Ispred nas su Cipar, čiji predstavnici briljiraju ovo ljetu u pretkolima europskih natjecanja, koji ima koeficijent 26.912 te Izrael koji ima točno 27.000. Cipar i Izrael će loviti Dinamo i Rijeka koji su osigurali europsku jesen, a Rijeka se ima priliku pridružiti "modrima" u Europskoj ligi ako pobjedi grčki PAOK. Ako ispadne od Grka, ide u ligašku fazu Konferencijske lige.

Točno ispod Hrvatske nalazi se Srbija koja ima koeficijent 22.000. To im je donijela pobjeda Partizana nad Hibernianom, ali dobra vijest za hrvatski koeficijent je ta da je Partizan ispao unatoč pobjedi te sada sve ostaje na Crvenoj zvezdi. Zvezda još igra doigravanje za Ligu prvaka gdje ju očekuje jedan od hit klubova s Cipra. Igrat će protiv Pafosa, u kojem je naš Mislav Oršić te će tako loviti LP i nove bodove za koeficijent. Također, blizu Hrvatske su još i Mađarska s koeficijentom 21.875 i još dva kluba u Europi te Rumunjska s koeficijentom 21.625 i tri kluba u europskim natjecanjima.