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ČUDNA KAZNA

Hrvatski košarkaš vozio pijan u Litvi: 'Kazna? Dobio je bicikl...'

Piše Jakov Drobnjak,
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Hrvatski košarkaš vozio pijan u Litvi: 'Kazna? Dobio je bicikl...'
Rijeka: Kvalifikacije za eurobasket 2025, Hrvatska - Cipar | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Košarkaša Ivana Vraneša uhvatila policija pijanog za volanom! Morao platiti kaznu, a kazna od kluba je bizarna. Direktor kluba rekao je kako mu je za 'kaznu' dao bicikl

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Hrvatskog košarkaša Ivana Vraneša policija je uhvatila kako vozi pod utjecajem alkohola u Litvi. On trenutačno igra za Juventus iz Utene, a 24. svibnja u ranim jutarnjim satima zaustavila ga je policija te je policija utvrdila da je imao 0,64 promila alkohola u krvi. To se dogodilo dan nakon što se njegova momčad plasirala u polufinale litavskog prvenstva.

Kazna za vozače koji imaju od 0,41 do 1,15 promila alkohola u krvi je, prema litavskim propisima, od 800 do 1100 eura te je svakako morao platiti kaznu u tom rangu, a situaciju je komentirao i direktor kluba, Eimantas Skersis. 

- Jesmo li ga kaznili? Jesmo, dali smo mu bicikl. Ozbiljno smo mu dali bicikl - rekao je, a izjavu je prenio portal BasketNews.

Vraneš ove sezone igra jako dobro za Juventus. U prosjeku ima 12,3 poena i 5,7 skokova po utakmici, a njegova momčad vodi 2-1 u polufinalnoj seriji protiv Neptunasa te je na korak do finala.

Vraneš je rođen u Zadru 1996. godine,igra na poziciji centra i visok je 207 centimetara. Tijekom svoje profesionalne karijere branio je boje Zadra, Gorice, Šibenke, Steaue iz Bukurešta, Alliance Sport Alsace i Quimper, belgijskog Kangoeroes Basket Willebroeka, Al Sharjaha, Splita te litavskog Juventusa, kojem se pridružio 2023. godine. Također je nastupao za hrvatsku reprezentaciju u kvalifikacijskom ciklusu za EuroBasket 2025. godine.
 

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