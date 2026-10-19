Hrvatski košarkaši na korak do SP-a, Nizozemci stižu u Zagreb

Hrvatski košarkaški savez (HKS) u ponedjeljak je potvrdio kako će se kvalifikacijski dvoboj 10. kola skupine K za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2027. između Hrvatske i Nizozemske odigrati 30. studenoga u KC "Dražen Petrović" u Zagrebu s početkom u 20 sati.

Četiri kola prije kraja kvalifikacija Hrvatska je s omjerom pobjeda i poraza 7-1 na diobi prvog mjesta s Poljskom i Njemačkom te ima tri pobjede više od četvrte Latvije odnosno na pragu je prvog plasmana na SP nakon čak 13 godina s obzirom da će put u Katar izboriti tri prvoplasirane reprezentacije iz skupine.

Hrvatska bi teoretski plasman na SP mogla izbroriti već 27. studenoga pobjedom na gostovanju kod Poljske u Gliwicama, no ne bude li sve idealno u tom kolu, susret u Zagrebu mogao bi odrediti povratkak Hrvatske na svjetsku smotru prvi put nakon 2014. godine.

Ulaznice u prodaju kreću 30. listopada točno u podne.