Hrvatski košarkaši su prošli u kvalifikacije za SP. Moguće su dvije skupine, ovo su protivnici

Hrvatska košarkaška reprezentacija izborila je plasman u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Danska je pobijedila Norvešku 79:70 te je tako matematički nemoguće da Hrvatska završi na trećem mjestu. Ostaje samo pitanje s kojeg mjesta će Hrvatska dalje, a poznati su i protivnici u kvalifikacijama ovisno o mjestu na tablici.

Susret Hrvatske i Danske u pretkvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ako Hrvatska završi prva u skupini, igrat će u skupini E europskih kvalifikacija. Tamo ju čekaju Njemačka, Izrael i Cipar. Tri najbolje reprezentacije križaju se sa skupinom F gdje su Latvija, Poljska i dvije reprezentacije iz pretkvalifikacijske skupine C u kojoj su Nizozemska, Austrija i Bugarska.

Ako pak naši košarkaši završe drugi u pretkvalifikacijskoj skupini, ide u skupinu A europskih kvalifikacija. Tamo će joj protivnici biti Španjolska, Gruzija i pobjednik iz pretkvalifikacijske skupine A, a to je netko od Švicarske, Irske, Kosova i Azerbajdžana. Skupina A u europskim kvalifikacijama križa se sa skupinom B gdje su Grčka, Crna Gora, Portugal i prvak skupine B pretkvalifikacija. Tu se nalaze Sjeverna Makedonija, Rumunjska i Mađarska.

Podsjetimo, Hrvatska je bila uvjerljiva u prve dvije utakmice pretkvalifikacija. Prvo je pala Norveška 101-68, a zatim i Danska 100-71. U subotu, 16. kolovoza igramo protiv Norveške, a sve završava u srijedu protiv Danske.