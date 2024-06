Hrvatski navijači u Berlinu su brojniji od španjolskih, Olmu ovacije, Livi kao Mišo Kovač!

Kafić Remvi, centralna zona kod Brandenburških vrata, Breitscheidplatz... Ma, baš na svakom kraju Berlina pronašli smo u subotu Hrvate. Tisuće i tisuće ‘vatrenih’ grla navijalo je. Hrvatske pjesme odzvanjale su Berlinom uoči utakmice sa Španjolskom.

Na spomenutom Breitscheidplatzu sreli smo još nekoliko poznatih lica. Josip Pivarić bio je u Modrićevom dresu. Naletjeli smo i na rukometaša Manuela Štrleka, zatim Matu Neretljaka, bivšeg stopera "vatrenih". Sreli smo i stopera Rijeke Niku Galešića (23), koji je rođen i odrastao u Berlinu, ali nastupao je za mlade hrvatske selekcije. Damir Mišković i Darko Raić-Sudar, predsjednik i sportski direktor Rijeke, šetali su centrom Berlina. Sjajno raspoloženi.

- Naježio sam se (pokazuje nam Mišković, nap. a.)! Ovo je top, kao da igramo u Hrvatskoj. Baš se veselim, ovako će biti cijeli turnir. Nisam se čuo s igračima i izbornikom, ne zovem momčad dan prije utakmice ni doma u Rijeci. Oni dišu odlično, spremni su! Što HNS očekuje od "vatrenih"? Meni, mislim i savezu, cilj je da prođemo skupinu. Planiram ići na sve utakmice, to će mi uzeti godišnjeg, ali to je lijepa žrtva. Možda ću morati ići u Rijeku pa nazad - kazao je Mišković.

Berlin: Navijači se okupljaju na Olimpijskom stadionu uoči susreta između Španjolske i Hrvatske | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Berlin: Navijači se okupljaju na Olimpijskom stadionu uoči susreta između Španjolske i Hrvatske | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Automobilom do stadiona trebalo nam je nešto manje od pola sata. Kontrole? Temeljite, čak i rigorozne, bez obzira što smo predstavnici medija. Navijači su na stadion počeli ulaziti i po dva sata ranije. Olimpijski stadion bio je gotovo pa sav u kockicama 45 minuta prije početka susreta. Kad je Dominik Livaković izašao na zagrijavanje i u maniri Mate Miše Kovača raširio ruke kako bi pozdravio navijače... To je bilo to. Gromoglasnim pljeskom pozdravili su i pričuvne golmane, Ivicu Ivušića i Nediljka Labrovića. Potom i ostale igrače... "Luka, Luka!", proključao je berlinski stadion kad je na zagrijavanje izašao Luka Modrić.

Hrvatski su navijači, što se brojnosti tiče, odnijeli pobjedu na Olimpijskom stadionu u Berlinu. Samo jednog španjolskog igrača nisu ispratili zvižducima - Danija Olma. Veznjak Leipziga, nekoć Dinama, dobio je ogromne ovacije hrvatskih navijača.

"Hrvatska, Hrvatska!" i "Hoćemo pobjedu" grmjelo je 20-ak minuta uoči utakmice. Na sve to, organizator je na velikom ekranu objavio poruku podrške Marina Čilića našim igračima. Transparenti sa svih krajeva Hrvatske i svijeta. Cerna, Dugo Selo, Pula, Rovinj, Trilj, Velika Gorica... Hrvati iz Austrije, Njemačke, Švicarske, čak i Australije. Svi su došli podržati "vatrene".

Intoniranje hrvatske himne bilo je veličanstveno, kao i 2006. na istom mjestu, kad je Hrvatska igrala na SP-u protiv Brazila. Suvišni su i neprimjereni bili zvižduci španjolskoj himni.

Berlin: Navijači se okupljaju na Olimpijskom stadionu uoči susreta između Španjolske i Hrvatske | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Berlin: Navijači se okupljaju na Olimpijskom stadionu uoči susreta između Španjolske i Hrvatske | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL