Hrvatski olimpijac mijenja sport i okušat će se u MMA-u protiv najpopularnijeg borca regije!

Ono što su navijači dugo zazivali napokon je dobilo i službenu potvrdu. Hrvatski boksač i olimpijac Hrvoje Sep borit će se s Vasom Bakočevićem u MMA-u. To će biti profesionalni debi za Sepa u MMA-u, iako već ima iskustvo iz amaterskih natjecanja. Što se Bakočevića tiče, njemu je to povratak u mješovite borilačke vještine nakon 2024. godine i borbe s Filipom Pejićem. Tada je slavio jer su suci diskvalificirali Pejića zbog ilegalnog udarca "soccer kicka" dok je Bakočević bio na podu.

Hrvatska organizacija najavila je borbu na društvenim mrežama uz opis:

"Ovaj meč dogovarali smo mjesecima. Jedan od najboljih hrvatskih boksača, Hrvoje Sep, ulazi u FNC-ov kavez kako bi odradio svoj MMA debi, a pritom je prozvao jednog od najnepredvidljivijih boraca u regiji. S druge strane, Vaso Psycho nalazi se usred trening-kampa i spreman je dokazati da su prepucavanja na internetu i borba unutar kaveza dva potpuno različita svijeta. Dva prekaljena borca. Obojica imaju što dokazati."

Sep je vrhunac amaterske boksačke karijere ostvario na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru. U profesionalnoj karijeri pamti ga se po meču na stadionu Crystal Palacea, gdje se sučelio s Danom Azeezom. Taj meč završio je neriješeno, iako su mnogi neovisni stručnjaci smatrali da je Sep trebao slaviti. Posljednji nastup imao je krajem studenoga prošle godine, kada je u Zagrebu tehničkim nokautom u prvoj rundi svladao Aleksu Kesića. Njegovu karijeru u jednom trenutku zaustavila je i teška prometna nesreća koju je pretrpio.

Vaso Bakočević svoj posljednji meč odradio je krajem 2025. godine u Podgorici, gdje je u prvoj rundi izgubio u boksu golim šakama od Artura Sowińskog. Prije toga, u istoj disciplini na priredbi FNC 25 u Zagrebu izgubio je boksački meč od Francisca Barrija.