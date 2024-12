Hrvatski pikado savez ugostio jaki turnir 'Lige prvaka': Krčmar je u finalu bio bolji od Grbavca

Ljubitelji pikada, ali i mnogi koji će to tek postati, uz prosinac veću Svjetsko prvenstvo u Londonu. Tamo se stvari polako zahuktavaju, naš Romeo Grbavac igra u četvrtak protiv Engleza Callana Rydza, a hrvatska pikado scena sve više raste.

Iako Borisa Krčmara ove godine nećemo gledati u Alexandra's Palace zajedno s Romeom, dvojicu su najboljih hrvatskih pikadista imali prilike gledati oni koji su prošlog vikenda bili u Makarskoj u Apfel Areni na jakom turniru 'IDF Ranking 500 & Champions League'.

Foto: Hrvatski pikado savez

Uz najbolje hrvatske pikadiste, tu su bili igrači i igračice iz Italije, Njemačke, Mađarske, Austrije, Češke i Finske, a domaći su predstavnici bili na brojnim postoljima. Rezultate svih kategorija možete pročitati OVDJE, a valja istaknuti onu najjaču kategoriju 501 double out u kojoj smo gledali hrvatsko finale.

Boris Krčmar preokretom je slavio protiv Romea Grbavca, a to je svakako bila pobjeda za hrvatski pikado. Na tron se Romeo uspeo dan kasnije kad je osvojio 501 double out turnir za igrače iz Hrvatske. Bilo je to svojevrsno zagrijavanje za odlazak na Svjetsko prvenstvo, ali i veliki pokazatelj rasta pikada u Hrvatskoj te enormnog napretka Hrvatskog pikado saveza.

Foto: Hrvatski pikado savez

Odlično su odradili najveći, ali i samo još jedan u nizu turnira u izuzetno bogatoj pikado sezoni 2024/2025. Sigurno je da će veliki turniri sad sve više dolaziti u Hrvatsku, a uspjesima hrvatskih pikadista i pikadistica sport će samo još više rasti.