Krenula pikado ludnica! I Hrvat se bori za 600 tisuća eura, prvi favorit za naslov ima 17 godina

It's the most wonderful time of the year! Stiglo je najljepše vrijeme u godini, a riječ je, naravno, o Svjetskom prvenstvu u pikadu! Pred nama su nova tri tjedna uzbuđenja u londonskoj Alexandra's Palace, a najbolji svjetski pikadisti pokušat će s trona svrgnuti aktualnog prvaka i prvog igrača svijeta Lukea Humphriesa (29)! Dok smo prošle dvije godine navikli na Borisa Krčmara na velikoj sceni, ovaj ga put neće biti. Ipak, Hrvatska će imati predstavnika, a riječ je o Romeu Grbavcu (30) čiji put kreće u četvrtak.

Hrvat Grbavac igra u četvrtak

Ove je godine Romeo u odličnoj formi, pokazao je to i na Modusovim natjecanjima, a prvi mu je to put da igra na najvećoj sceni u singlu. Predstavljao je Hrvatsku sa spomenutim Krčmarom u paru i došli su na korak do polufinala, a sad je vrijeme za novi iskorak. S druge će mu strane stajati Amerikanac Callan Rydz (26) koji je favorit na papiru, ali definitivno daleko od najbolje forme. Imao je Rydz problema s bijesom ove godine, na ploči mu ne ide kako bi želio, a inače miran Callan ne može se suzdržati.

Njegov je stil iznimno brz pa nas zasigurno očekuje dobar meč jer takav tempo odgovara i Romeu koji je već pokazao da se može nositi s velikim imenima. Dolaskom u London je već zaradio 9000 eura, a prolaskom u drugo kolo može na račun staviti 18000 eura. Pobjednik ide na 22. nositelja turnira, njemačkog pikadista Martina Schindlera (28). Meč Grbavca i Schindlera na rasporedu je u četvrtak, 19. prosinca, u popodnevnom terminu oko 15 sati. Koeficijent na pobjedu Grbavca je 4.40, dok je Rydz veliki favorit s 1.20.

Littler prvi favorit, tu je i Nizozemac koji je namjestio meč

Prvi favorit turnira je mladi Luke Littler (17) koji je prošle godine bio senzacija, dok ove godine nemilice 'gazi' konkurenciju. Odmah iza njega su kladionice postavile aktualnog prvaka Humphriesa, dok su treći favoriti legende scene Michael Van Gerwen (35) i Škot Gary Anderson (53). Tu su i dva 'dark horsea' koji nisu u samom vrhu favorita, ali svakako valja obratiti pažnju na njih jer ove godine igraju čudesno.

Riječ je o Belgijcu Mikeu De Deckeru (29) koji je ove godine osvojio Grand Prix i ušao među najboljih 16 na Grand Slamu te Nizozemac Wessel Nijman (24). Riječ je o strašno talentiranom pikadistu koji je tek na početku karijere, a već je odradio petogodišnju suspenziju zbog namještanja mečeva u vrijeme korone kad se igralo preko web kamere. Što bi tek bilo da se nije polakomio za malo novca i navukao na sebe bijes navijača...

Gdje gledati Svjetsko prvenstvo u pikadu i koji je raspored mečeva

Prijenos SP-a u pikadu je na Sportskoj televiziji i Arena Sportu, a za one koji 'love' i njemačke programe tu je Sport 1. Što se rasporeda tiče, više o njemu možete pročitati OVDJE.

Koji je format natjecanja na SP-u u pikadu?

Na SP-u u pikadu igra se na formatu setova. Odnosno tko prvi dođe do određenog broja setova, a set pobjeđuje onaj koji prvi dođe do tri osvojena lega ili igre do 501 na dupli izlaz. Kako prvenstvo bude odmicalo, bit će potreban veći broj setova za pobjedu. A ako posljednji set u prvom kolu dođe do rezultata 2-2 u legovima, igrat će se tzv. sudden death ili odlučujući peti leg. Od drugog kola nadalje igrat će se tzv tie-break, odnosno u posljednjem setu morat će se slaviti s dva lega razlike, a ako se dođe do 5-5 u legovima - onda slijedi spomenuti sudden death. Format:

Prvo kolo – najbolji u pet setova

Drugi krug – najbolji u pet setova

Treće kolo – najbolji u sedam setova

Četvrto kolo – najbolji u sedam setova

Četvrtfinale – najbolji u devet setova

Polufinale – najbolji u 11 setova

Finale – Najbolji u 13 setova

Gdje se održava Svjetsko prvenstvo u pikadu i koje su nagrade

Svjetsko prvenstvo u pikadu održava se kao i svake godine u Alexandra's Palace u Londonu, a traje od 15. prosinca do 3. siječnja. Igra se u dva termina - poslijepodnevni koji počinje u 13.40 po našem vremenu i večernji koji počinje u 20.10.

Koliko zarađuju pikadisti na Svjetskom prvenstvu u pikadu?

Kako se turnir tradicionalno održava na britanskom tlu, svote su u funtama, a ukupni fond je tri milijuna eura.

Prvo kolo - 9000 eura

Drugo kolo - 18.000 eura

Treće kolo - 30.000 eura

Četvrto kolo - 42.000 eura

Četvrtfinale - 60.000 eura

Polufinale - 120.000 eura

Finale - 240.000 eura

Pobjednik - 600.000 eura