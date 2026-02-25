Obavijesti

Hrvatski prvi put domaćin Eura u gimnastici! Srbić: To je prilika

Zagreb: Najavljen program Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici Zagreb 2026 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ovako velikog gimnastičkog događaja u Zagrebu nije bilo gotovo 40 godina, još od Univerzijade 1987., podstrek je to da nastavimo raditi na razvoju sportske infrastrukture, rekao je Tomašević

 Zagreb će od 13. do 23. kolovoza ove godine biti domaćin Europskog prvenstva u gimnastici, a povodom početka prodaje ulaznica za spektakl u Areni u srijedu je održana i konferencija za medije. Očekuje se kako će u tih 10 dana ukupno nastupiti oko 600 natjecatelja iz 40 zemalja što u seniorskoj što u juniorskoj konkurenciji.

- Organizacija Europskog prvenstva najveći je projekt Hrvatskog gimnastičkog saveza u 120 godina njegova postojanja. Tijekom prvog tjedna prvenstva održat će se natjecanja gimnastičarki, dok će u drugom tjednu na red doći gimnastičari. Pred nama je ogroman posao kako bismo ga organizirali na najvišoj razini no imamo samopouzdanje koje smo stekli kroz 16 godina održavanja Svjetskog kupa u Osijeku. Zbog zahtjeva samog natjecanja morat ćemo 'prepoloviti' Arenu, pa će njen kapacitet biti 5.000 mjesta - rekao je predsjednik HGS-a Marijo Možnik koji je najavio i veliku novost koju će donijeti ovo EP:

- Po prvi je put osiguran nagradni fond za gimnastičare, gimnastičarke i njihove trenere. Nama u HGS-u prioritet su sportaši i treneri bez kojih ne bi bilo ni klubova niti našeg sporta - dodao je Možnik, europski prvak na preči iz 2015. godine.

Možnik je najavio još jednu atrakciju tijekom EP-a, a to je prezentacija parkoura, atraktivne i dinamične grane gimnastike, poligon za koji će biti postavljen ispred dvorane.

Održavanje gimnastičkog EP-a u Zagrebu podržali su i Vlada RH i Grad Zagreb.

- Svaki put kada hrvatski sportaši ostvare značajne rezultate, bilo u individualnim, bilo u momčadskim sportovima, to se najizravnije reflektira na interes djece za uključivanje u sport. Upravo zato vjerujemo kako je ulaganje u velika sportska natjecanja itekako mudro jer stvara priliku da motiviramo nove generacije za bavljenje sportom - kazao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina dodavši kako je Vlada izdvojila tri milijuna eura za organizaciju gimnastičkog EP.

- Zagreb je gostoljubiv i otvoren grad pa će sportaši zasigurno uživati u vrhunskoj dobrodošlici. Ovako velikog gimnastičkog događaja u Zagrebu nije bilo gotovo 40 godina, još od Univerzijade 1987., podstrek je to da nastavimo raditi na razvoju sportske infrastrukture - izjavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. 

Nastupiti na Europskom prvenstvu u svom rodnom gradu bit će dodatni motiv za trofejnog hrvatskog gimnastičara, bivšeg svjetskog i europskog prvaka te olimpijskog doprvaka na preči Tina Srbića.

- U puno sportova se već veliko natjecanje održalo u Hrvatskoj, ovo će biti prvo u gimnastici. Velika je to prilika da domaćoj publici još malo približimo gimnastiku i da uživo osjete kakav je to sport. Drago mi je da će nas, osim obitelji i prijatelja, gledati i svi naši građani koji vole gimnastiku, a nikada ju nisu imali priliku gledati na ovakvoj razini. Bit će mi čast nastupiti na domaćem prvenstvu -rekao je Srbić.

U ženskoj reprezentaciji svoje bi mjesto trebala osigurati Tina Zelčić.

- Svakome tko će predstavljati Hrvatsku u kolovozu bit će to iznimna čast. Znam koliko je teško ostvariti vrhunske rezultate, ali i hrvatska ženska gimnastika sve je bliže europskom vrhu. Nadam se da ću izboriti mjesto u ekipi i osjetiti taj spektakl - izjavila je Zelčić.

