Hrvatski reprezentativac pred transferom karijere. Portugalski divovi stoje u redu za Ivanovića

Franjo Ivanović (21) eksplodirao je prošle sezone u Union Saint-Gilloiseu. U 58 utakmica zabio je čak 24 gola i dodao devet asistencija čime je klub iz okolice Bruxellesa odveo do titule prvaka prvi put nakon 90 godina. Njegove igre nisu prošle ispod radara u ostatku Europe, a mnogi se već interesiraju za hrvatskog reprezentativca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:29 Franjo Ivanović i Petar Sučić | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Bayer Leverkusen prvi je pokazao interes jer je u posljednja dva prijelazna roka ostao bez udarnih igli, Omara Marmousha, a sada je u Liverpool otišao Hugo Ekitike. Dodatni udarac zadao im je odlazak Ivanovićeva kolege iz reprezentacije Igora Matanovića koji bi karijeru trebao nastaviti u Trabzonsporu. Upravo bivšeg napadača Rijeke čelnici vide kao idealnu zamjenu koja će se uklopiti u sustav trenera Erika ten Haga.

Ipak, Benfica im može pomrsiti planove, kao i Sporting. Oni su nedavno ostali bez napadača i to najubojitijeg u Europi. Viktor Gyökeres nastavit će karijeru u Arsenalu. Šveđanin je praktički prisilio klub na transfer jer je odbio trenirati ako ga ne prodaju u London. Transfer su u konačnici realizirali, a najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano sve je objavio poznatim naslovom "here we go".

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL

Portugalska A Bola piše da je Ivanović već stupio u kontakt s Benficom te da razgovori traju. Da se nešto "kuha" oko transfera, piše i portugalski Maisfutebol. Velikan iz Lisabona u Hrvatu vidi zamjenu za Caspera Tengstedta koji je otišao u Feyenoord.

"Mladi hrvatski strijelac iz belgijskog Uniona ima i druge zainteresirane u Europi, stoga Benfica užurbano vodi pregovore. Posljednjih sati u klubu su sve uvjereniji da bi ga mogli dovesti", piše Maisfutebol.

Belgijci će vjerojatno tražiti i postotak od budućeg transfera, za što Ivanović svakako ima potencijal. Spominje se odšteta do 20 milijuna eura, a dio tog iznosa pripast će i Rijeci koja ga je prodala u Belgiju.