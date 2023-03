Hrvatski rukometaši u akciji nakon debakla na SP-u: Gdje gledati susret iz Nizozemske

Prije manje od Dva mjeseca Hrvatska je doživjela novi rezultatski neuspjeh. Sa Svjetskog prvenstva vratili smo se sa razočaravajućeg devetog mjesta, što nas je još malo udaljilo od samog rukometnog vrha, gdje nismo već godinama. Novi neuspjeh značio je da su nužne promjene ako ne želimo da dođemo do faze kada će nas zadovoljavati deveta mjesta.

Hrvoje Horvat dobio je otkaz, smijenjen je i koordinator Lino Červar, a u izborničku fotelju zasjeo je legendarni kapetan Goran Perkovac. S ciljem da probudi usnulog diva. Reprezentacija se okupila prvi put nakon SP-a, neki igrači tek su se prvi put upoznali s izbornikom i odradili dva treninga, a već večeras čeka ih prva utakmica pod Perkovcem.

Hrvatska od 19.30 gostuje kod Nizozemske u trećem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Četiri dana kasnije dočekat ćemo ih u Osijeku, gdje bismo željeli potvrditi i prvo mjesto. U prve dvije utakmice pobijedili smo Grčku i Belgiju, dok je Nizozemska senzacionalno izgubila od Grka.

- Jako sam zadovoljan, angažman je izvanredan. Momci su motivirani, odrađuju sve što se od njih traži, što baš i nije bilo za očekivati nakon tog prvenstva, neki su igrali i u nedjelju. Zadovoljan sam i po ovom prvom osjećaju, mislim da će to biti dobro. Slabosti su im na pozicijama dva i pet, imaju dva vrlo niska igrača, naši pivotmeni su ogromni i mogu odraditi dobar posao. Te pozicije ćemo napadati. Mijenjaju puno igrača obrana-napad, stavit ćemo ih pod pritisak i igrati brzo. Mislim da možemo odigrati dobar napad i da imaju bolje obrambene igrače. Nisu sad neka klasa u obrani, ali su dovoljno dobri da mogu napraviti probleme. Ako budemo igrali koncentrirano kao što smo trenirali, bit će to dobro. Imamo veliku prednost jer nećemo mijenjati nijednog igrača obrana-napad pa ćemo se moći brže vratiti i biti spremni na njihovu brzu igru. Steins, Smits i Baijens su igrači niskog rasta, jako brzi i pokretni, ali mislim da to možemo spriječiti - najavio je utakmicu izbornik Goran Perkovac.

Vidjet ćemo i neke novitete u reprezentaciji. Pod Hrvojem Horvatom radili smo nekoliko promjena obrana-napad, no to kod Perkovca neće biti slučaj. Uz to, za 'kauboje' će opet zaigrati Luka Stepančić koji se oporavio od serije ozljeda te Manuel Štrlek i Marin Šego, koji nisu bili u planovima bivšeg izbornika. Nažalost, ima i nekoliko izostanaka. Luka Cindrić otpao je zbog viroze, Ivan Martinović i Marin Šipić zbog ozljede, no tu je povratnik Šego.

- Jako mi je drago biti s dečkima, po tko zna koji put opet sam tu. Atmosfera je dobra, odradili smo dva treninga. Bila je neka smjena generacije, nadam se da će to ići u pravom pravdu. Analizirali smo protivnika, očekujemo tešku utakmicu. Upravo se upoznajem s izbornikom Perkovcem na ovome okupljanju, prije se nismo upoznali. Bio je malo kod mene u Göppingenu na utakmici pa smo popričali. Nizozemci nisu jako rukometno ime, ali imaju odličnu ekipu. Njihovi glavni igrači igraju u vrhunskim klubovima i nositelji su. Nižeg su rasta, jako su nezgodni u tim duelima Steins je jako brz, igra za PSG, odlično razigrava i prolazi jako brzo kroz obranu. Malo smo oslabljeni, nema dva, tri igrača tu, ali imamo kvalitetu. Moramo igrati gusto u obrani i ne dati im da postižu lagane golove. Moramo raditi što više prekida i ne dopustiti da lopta ide brzo - rekao je Šego.

Utakmica počinje u 19 i 30, prijenos je na Areni Sport 4 i RTL 2.





