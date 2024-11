Hrvatski skijaš u uzletu: 'Mogu i do samog vrha! A utrke se ne bi trebale otkazivati. To je šteta...'

Spreman sam, više nego ikada! Poručio nam je to hrvatski skijaš Samuel Kolega (25) prije početka nove sezone. Austrijsko skijalište Sölden prva je postaja za skijaše i skijašice, ali sezona za Kolegu počinje ovu nedjelju u finskom Leviju.

Kolega je prošle sezone nastavio trend napretka koji održava otkako je postao reprezentativac. Znatno je povećao bodovni saldo i imao najbolju sezonu u Svjetskom kupu sa 134 osvojena boda. Sezonu ranije osvojio je 91 bod, 2022. godine 55 bodova, a 2021. tek 16. A najbolje, Kolega ističe pun samopouzdanja, tek dolazi.

- Pripreme su prošle sjajno, malo je reći da sam zadovoljan. Promijenio sam prehranu i materijal za skijanje, spremniji sam nego ikad. U skijanju je potrebno iskustvo kako bi pronašli dobitnu formulu, a dobro funkcioniram s trenerom i serviserom. Želim spojiti sve detalje i doći do vrha - rekao je Kolega u razgovoru za 24sata prije početka sezone.

Kolega je lani ostvario i najbolji rezultat karijere. Završio je šesti u Adelbodenu, a samo 0,27 sekundi dijelilo ga je od pobjedničkog postolja. Sezonu je otvorio 22. mjestom u Gurglu, a u drugom slalomu u Maddoni di Campiglio nije izborio drugi lauf. U Adelbodenu je zasjao, a solidan vikend imao je i u kultnom Wengenu, gdje je bio 16.

U Kitzbühelu nije stigao do cilja u prvoj vožnji, a u Schladmingu se Kolega vratio u bodove 23. mjestom u utrci. Onda je vezao sjajne rezultate u Chamonixu (sedmo mjesto) i Palisadesu (deseto mjesto). U Aspenu je drugi puta odustao u sezoni, a dobrim vožnjama osigurao je top 25 u poretku slalomaša i nastup na završnici Svjetskog kupa u Saalbachu.

- Skijao sam na tom finalu sezone i to mi puno znači, dobio sam osjećaj za stazu i to je dosta dobro za nadolazeće Svjetsko prvenstvo - rekao je Kolega.

Kolega je prošle sezone dokazao kako itekako može konkurirati najboljim skijašima svijeta, ali njegovi rezultati nisu bili konzistentni.

- Za svaku moju sezonu imam osjećaj kako nije bila odrađena na 100 posto. U jednu ruku, to je i dobro zato što uvijek ima mjesta za napredak. Sad moram izvući još tih par posto, u nekoliko utrka prošle sezone sam bio nekoliko stotinki od postolja. To je cilj za ovu godinu. Ako pronađem tih par posto, mogu do samog vrha - najavljuje Kolega.

Samuel skija sjajnom tehnikom, ali ističe kako mu stil nije važan.

- Tehnika mi pomaže, ali u skijanju je važno samo vrijeme na štoperici. Znam skijaše koji su posvuda na stazi, ali su brzi. Tehniku se mora spojiti sa sjajnim pristupom u utrci, ljepota nije važna u skijanju.

U prošloj sezoni skijaškog Kupa čak 13 utrka bilo je otkazano. Svjetski skijaški savez pronašao je zamjene za samo četiri utrke, tako da je umjesto planiranih 45 utrka u sezoni održano tek 35. Kolega smatra kako se utrka mora održati u svim okolnostima, osim ako su vremenski uvjeti zaista ekstremni.

- Nisam tip koji prigovara, ali moje je mišljenje da se utrke moraju održati u svim vremenskim okolnostima. Ako se otkazuju, onda bi se to trebalo odlučiti glasanjem natjecatelja. Uvjeti su isti za skijaše, svi se borimo na istoj stazi, treniramo na njoj. Svaka otkazana utrka je velika šteta za organizatore i gledatelje koji putuju - rekao je i nastavio...

- A slalomskih utrka ionako nema mnogo, samo 12 u sezoni. To nije puno, zato je još veća šteta kada otkažu dvije ili tri utrke u sezoni. Jasno mi je da se ponekad jednostavno ne može utrkivati, ali prošle sezone imali smo nekoliko otkazanih utrka kada se zaista moglo skijati. I to nije samo moje mišljenje, već i mnogih drugih skijaša.

Jednu bizarnost u režiji FIS-a vidjeli smo u siječnju 2023. godine. Tada je po posljednji put održana Snježna kraljica koja se sastojala od dvije utrke za skijašice. Prva je održana, dok je druga otkazana na dan utrke. Iako su na Sljemenu vjerovali kako imaju uvjete za utrku.

Istovremeno su skijaši vozili slalom na njemačkom skijalištu Garmisch-Partenkirchen, čija je staza na sličnoj nadmorskoj visini kao i crveni spust na Sljemenu.

- Ta utrka u Garmischu bila je jedna od najtežih i najzahtjevnijih staza na kojoj sam vozio. Nisu otkazali utrku i to mi je jako drago jer se i tada pokazalo tko može skijati po rupama. Nisam bio na Sljemenu, ne mogu komentirat kako je tamo bilo. Neću se praviti pametan, ali mišljenja sam kako se treba skijati kadgod se zaista može skijati - zaključio je Kolega.