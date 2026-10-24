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BRAVO, DEČKI!

Hrvatski školarci u finalu Svjetskog prvenstva u Kini!

Piše Mato Galić,
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Hrvatski školarci u finalu Svjetskog prvenstva u Kini!
Foto: Facebook
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Hrvatski školarci ostvarili su povijesni uspjeh plasmanom u finale Svjetskog nogometnog prvenstva u Kini, gdje će se u nedjelju od 12.30 sati po hrvatskom vremenu boriti za titulu protiv Gvineje

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Hrvatska školska nogometna reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog školskog prvenstva u kineskom Suzhouu. Hrvatska je u polufinalu pobijedila Tursku 3-1, a golove su zabili Dani Pintarić, Ivano Vidić i Leo Habek.

Čak 14 igrača dolazi iz Druge gimnazije Varaždin, trojica iz Elektrostrojarske škole Varaždin, a po jedan iz Prve privatne gimnazije Varaždin i Srednje škole Novi Marof.

Natjecanje su otvorili s tri pobjede u skupini D protiv Makaa (2-0), Alžira (2-0) i Indije (11-0). U osmini finala svladali su Maroko 3-0, a u četvrtfinalu Benin nakon jedanaesteraca. Utakmica je završila 2-2, a Hrvatska je bila uspješnija u raspucavanju. Hrvatska će se za naslov svjetskog školskog prvaka boriti protiv Gvineje. Finale je na rasporedu u nedjelju od 12.30 po hrvatskom vremenu.

Za Hrvatsku nastupaju David Cigula, Rok Hudek, Jan Marić, Mate Tkalčec, David Grahovac-Fedešin, Fran Suhodolčan, David Krobot, Ivano Vidić, Roko Valentak, Niko Gašparić, Ivan Babok, Josip Ereš, Leo Habek, Lovro Mikulčić, Dani Pintarić, Teo Benko, Matej Vugrin, Stjepan Habek i Ivan Posavec.

Stručni stožer čine treneri Goran Labaš i Igor Kranjec, kondicijski trener Srđan Bajus te voditelj reprezentacije Dario Kos. 

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