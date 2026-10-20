Hrvatski suci dobili zadatke u Europi! Evo gdje će sve suditi

Hrvatski nogometni suci imat će važnu ulogu u ovotjednim utakmicama europskih natjecanja. Uefa je za dva susreta odredila kompletne hrvatske sudačke postave, dok će Ivan Bebek obavljati dužnost VAR suca na ogledu Sturma i Marseillea.

Patrik Kolarić bit će glavni sudac utakmice Europa lige između armenskog Ararat-Armenije i nizozemskog AZ Alkmaara, koja se u Erevanu igra od 18.45 sati. Uz njega će biti pomoćnici Luka Pajić i Ivan Starčević, dok je uloga četvrtog suca pripala Ivanu Vukančiću. Za VAR će biti zadužen Fran Jović, a asistirat će mu Tihomir Pejin.

Hrvatska sudačka ekipa predvodit će i dvoboj danskog AGF Aarhusa i albanske Egnatije u Konferencijskoj ligi. Glavni sudac bit će Ante Čulina, a utakmica u Randersu počinje u 21 sat. Čulini će pomagati Dario Kolarević i Kristijan Novosel, četvrti sudac bit će Mateo Erceg, a VAR sobu činit će Mario Zebec i Ivan Vučković.

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Svoje mjesto u europskim sudačkim delegacijama dobio je i Ivan Bebek, kojemu je Uefa povjerila ulogu VAR suca na utakmici Sturma i Marseillea u Grazu. Susret austrijskog i francuskog kluba počinje u 18.45 sati. Glavni sudac bit će Srbin Nenad Minaković, a njegovi pomoćnici Nikola Borović i Boško Božović. Četvrti sudac je Danilo Nikolić, dok će Bebeku u VAR sobi pomagati Slovenac Matej Jug.