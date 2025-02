Hrvatski svećenici brane naslov prvaka Europe u futsalu: Nismo sveci, vičemo, ali nema grubosti

Hrvatska svećenička reprezentacija u futsalu ovih dana brani naslov prvaka Europe na 17. prvenstvu katoličkih svećenika koje se održava u Kisvárdi u Mađarskoj, u organizaciji tamošnje grkokatoličke metropolije. Lani su Hrvati nakon 18 godina čekanja u Skadru u Albaniji osvojili zlato, ove godine na dobrom su putu obrane naslova nakon obje pobjede u skupini.

- Stvarno smo bili sretni kad smo osvojili zlato iako nismo bili među najužim favoritima. Naravno da bismo htjeli ponoviti taj uspjeh, ali nismo time opterećeni. Važno je da damo sve od sebe i trudimo se, a super ako će to biti dovoljno - rekao je uoči prvenstva kapetan momčadi vlč. Domagoj Matošević (47), dugogodišnji čuvar Svetišta Majke Božje Bistričke koji je prošle jeseni dobio novu službu, moderator Nadbiskupskog duhovnog stola.

Matošević se prije zaređenja za svećenika bavio rukometom i oduvijek gaji sportski duh, a u hrvatskoj selekciji je i najpoznatiji tiktoker među svećenicima, don Tomislav Lukač (31), salezijanac koji vodi oratorij Dominik Savio u crkvi Svete Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu. Na popularnoj društvenoj mreži prati ga 99.000 ljudi.

Reprezentaciju kao izbornik vodi vlč. Krešimir Žinić (55), dekan Bjelovarskog dekanata, koji je selekciju pripremao u Zagrebu i Ludbregu.

- Tu je kvartet favorita: Poljska, Portugal, BiH i tu skromno onako stavljamo i sebe. Zadnjih godina nismo imali previše sreće, nego sportsku nesreću. Ne da nas je netko nadigrao, nego su se tako poklopile neke stvari. U Albaniji smo sve ispravili i okitili se naslovom europskog prvaka - rekao je Žinić za HTV.

Osim sportskog natjecanja, cilj Europskog prvenstva za svećenike u futsalu je i promicanje zajedništva i solidarnosti i vjere, na programu u svakodnevno svete mise i različiti duhovni sadržaji, kao i upoznavanje kulture domaćina.

Foto: HTV/screenshot

Hrvatska reprezentacija prvu je utakmicu odigrala davne 1995. u Sisku.

- Izdali smo za ovu priliku fotomonografiju gdje smo probali sažeti svih 30 godina. Vidjeli smo koliko je to bilo utakmica. Triput smo bili zlatni, četiri puta srebrni, triput brončani, to je lijepi rezultat i možemo se smatrati uspješnom reprezentacijom - rekao je izbornik Žinić, čiji je kolega na klupi susjeda iz Bosne i Hercegovine bivši hrvatski reprezentativac i igrač Hajduka Mato Neretljak (45), koji želi tu reprezentaciju dovesti do prve titule nakon tri poraza u finalima.

Kako to izgleda u praksi kad zagusti na terenu? Koliko se svećenici uspiju kontrolirati?

- Postoje trenuci kad smo dosta vrući, kad podviknemo jedni na druge, suca i protivničke igrače. To je normalno, nismo sigurno sveci, ali ipak je nogomet malo drugačiji, pružimo jedni drugima ruku, na početku se pomolimo, nema grubih riječi - dodao je kapetan Matošević.

Foto: HTV/screenshot

Hrvatska je u grupnoj fazi održanoj u utorak pobijedila Slovačku 2-1 i Sloveniju 4-0. Završnica prvenstva i borba za medalje na rasporedu je u četvrtak.

Foto: 17th European Futsal Championship of Catholic Priests - Hungary 2025