Hrvatski trener odveo Poljake u četvrtfinale EuroBasketa!

Hrvatska je jedina zemlja na EuroBasketu koja je imala tri izbornika u osmini finala! Dario Gjergja je nažalost ispao s Belgijom, Hrvatska i Damir Mulaomerović od 14.45 igraju protiv Poljske, ali jednog izbornika sigurno ćemo imati u četvrtfinalu.

Poljska je u dramatičnoj i neizvjesnoj utakmici pobijedila Ukrajinu (94-86) i plasirala se u četvrtzavršnicu EuroBasketa. Utakmicu je posebno emotivno doživio poljski izbornik, hrvatski trener Igor Miličić koji je sa stisnutim rukama i glasnim urlikom proslavio veliki uspjeh svoje reprezentacije koja će u četvrtfinalu igrati protiv snažne Slovenije.

Bio je to težak i napet susret. Nitko nije uspio odvojiti se i doći do dvoznamenkaste prednosti, a Poljaci su u završnici bili mirne ruke i došli do velike pobjede.

Slaughter je izdominirao s 24 koša i pet skokova, a sjajan je bio i Ponitka s 22 koša i devet skokova.

Ukrajinu je predvodio Bobrov s 15 koševa. Ukrajinci su se pokazali jako dobrom svjetlu, uostalom, u njihovu snagu smo se i sami uvjerili, ali Poljska je bila jača i Hrvat Igor Miličić vodi svoju reprezentaciju u četvrtfinale. Dario Gjergja i Belgija nisu uspjeli srušiti Slovence, može li drugi Hrvat?

