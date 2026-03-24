Hrvatski trio stao pred kamere: 'Daj Bože! Spreman sam na sve'

Pred Hrvatskom slijede dva zahtjevna testa u vidu prijateljskih utakmica i priprema za nadolazeće Svjetsko Prvenstvo. Prvi susret 'vatreni' igraju u četvrtak u 00.30 sati u Orlandu protiv Kolumbije i drugi 1. travnja u 02.00 sati na istom mjestu protiv Brazila.

Hrvatski reprezentativci i stožer sletjeli su u Orlando i dali izjave za medije uoči mini turneje na Floridi. Pred kamere su stali napadač Petar Musa (28) te golmani Ivor Pandur (25) i Karlo Letica (29), a izjave je u potpunosti prenio HNS.

- Srećom, nisam morao puno putovati, meni je Orlando bio puno bliže negoli ostalim dečkima. Teško je, imali su dugačak put, ali ima dovoljno vremena do utakmice da se odmore. Najvažniji je dobar san i što prije se prilagoditi na vremensku razliku, izjavio je Musa.

Komentirao je i trenutačnu formu u MLS-u gdje je drugi strijelac sa šest zabijenih golova.

- Cijela je momčad jako dobro ušla u sezonu, dobro se osjećam, igram treću godinu u klubu, bolje poznajem suigrače i ligu. Eto, iza nas je dobar početak, nadam se da ćemo tako nastaviti. Puno sam radio da bih stekao takav status u MLS-u, to me raduje i daje mi dodatnu motivaciju za rad. Želim napraviti što više u ovoj ligi, da moje ime ovdje ostane u dobrim sjećanjima.

Hrvatski topnik smatra da su Kolumbija i Brazil odličan test za 'vatrene'.

- Kolumbija i Brazil bit će dobar test za nas, da isprobamo neke nove stvari, da vidimo što najbolje funkcionira u našoj igri i što nam najbolje odgovara. U te dvije utakmice ulazimo motivirani, neće biti lagano, ali dat ćemo sve od sebe. Do Svjetskog prvenstva ima i puno i malo vremena, moramo se dobro pripremiti.

Prisjetio se utakmice četvrtfinala SP-a 2022. godine i gdje je bio u tom trenutku.

- Gdje sam gledao utakmicu protiv Brazila na Svjetskom prvenstvu 2022.? Bila je kratka pauza u klubu pa sam utakmicu gledao u susjedstvu na odmoru s obitelju u Dubaiju. Naravno, i strastveno navijao za Hrvatsku. Bilo je lijepo!

- Za razliku od prošle sezone, ove imamo vrlo karakternu momčad. Ima puno igrača koji su dugi niz godina igrali Championship i znaju što je potrebno da bi klub bio tu gdje jest i da se bori za play-off i promociju za Premierligu. Zahvalan sam što sam dio momčadi koja ostvaruje jako dobre rezultate, ali ima još dosta do kraja. Sve je u našim rukama, vjerujem da ćemo izboriti play-off, rekao je golman Hull Cityja Ivor Pandur.

Smatra da su prijateljske utakmice i druženje reprezentativaca važni za bolje igre 'vatrenih' na SP.

- Ove nam akcije dobro dođu i u smislu druženja, ali i da malo odmorimo glavu usred turbulentnih klupskih sezona. Cilj je ispoštovati sve zahtjeve koji se stave pred nas, naravno da je važno pobijediti, ali i usvojiti neke automatizme u igri. Pred nama je lijep izazov, bit će teško, ali ima i Hrvatska fenomenalne igrače.

Osjeća se sjajno i nada se da će debitirati za Hrvatsku.

- Daj Bože. Naći se u toj situaciji bila bi nagrada za sav trud i rad. Spreman sam odgovoriti tom izazovu...

Utakmicu protiv Brazila 2022. gledao je u Turskoj s prijateljem Brazilcem.

- Bio sam u Turskoj na mini pripremama s mojim nizozemskim klubom, a utakmicu sam pratio sa suigračem Brazilcem. Tako da... Bilo je baš slatko. Ti prethodni rezultati koje su ostvarivale hrvatske reprezentacije daju nam vjeru i dokaz da se može.

Hrvatski golman u švicarskom Lausanneu odlično brani ove sezone.

- Ovo je za mene veliko zadovoljstvo, ispunjavaju mi se dječački snovi. Respekt dođe poslije onoga što pokažeš na terenu. Švicarska mi se dogodila u mojim najboljim godinama, sve se posložilo u te moje tri sezone. Igramo povijesnu sezonu u klubu, ispalo je sve idealno. Život u Švicarskoj je također super.

Kroz karijeru je bio posvuda u Europi što mu je koristilo da implementira nekoliko različitih stilova igre.

- Puno sam se promijenio i napredovao, pogotovo odlaskom u Italiju, gdje sam dosta naučio o taktici, što u Hrvatskoj nije bio slučaj. Svaka od zemalja u kojima sam bio mi je nešto dala, u Francuskoj sam imao trenera koji gaji taj tipični stil. Sve u svemu, u svakoj sam sredini pokupio ono najbolje i implementirao u moju vratarsku naobrazbu.

Svi golmani u reprezentaciji drže se zajedno i ne smatraju se konkurencijom.

- A kolege... Nije to konkurencija, mi vratari uvijek težimo da između sebe budemo ekipa, a da brani onaj koji je u najboljoj formi što za reprezentaciju i jest najvažnije.

On je utakmicu protiv Brazila 2022. godine gledao u Omišu.

- Gledao sam utakmicu u Omišu u jednom kafiću i navijao svim srcem. Ostaju uspomene, pogotovo one scene poslije pobjede nakon jedanaesteraca.