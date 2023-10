Hrvatski vaterpolist i žestoki navijač Hajduka dobio je kćer

Splitski vaterpolist i žestoki navijač Hajduka, Jerko Marinić Kragić, postao je otac. Sretnu vijest podijelila je na Instagramu njegova djevojka Ana Koro.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: Tomislav Gabelić 24sata

"We did it", napisala je Splićanka, uz datum rođenja.

Čestitkama se na društvenim mrežama pridružio i VK Jadran te otkrio ime djevojčice.

"Naš kapetan Jere Marinić Kragić danas je postao tata prekrasne djevojčice Maris. Čestitamo", stoji u objavi Jadrana.

Inače, ime Maris je latinskog porijekla i znači "živjeti na moru" ili "dolazi iz mora" od latinske riječi "mare" što znači "more".